Miguel López y Enzo Jiménez, a las puertas de pasar el corte en el Puntuable Nacional Juvenil

Miguel López y Enzo Jiménez, jugadores del Club de Golf Soria, se quedaron a las puertas de pasar el corte en el Puntuable Nacional Juvenil Masculino 2026 disputado en el Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos), una cita que era puntuable para los Rankings Nacionales Cadete e Infantil Masculinos y para el R&A World Amateur Golf Ranking.

El torneo se celebró desde el viernes hasta el domingo con cerca de 90 participantes, entre los que figuraban Miguel López en la categoría cadete y Enzo Jiménez en la infantil. López cerró las dos primeras jornadas con 164 golpes (85 y 79), 20 sobre par y 4 por encima del corte, que quedó establecido en +16. Tan solo un golpe por detrás, con 165, concluyó Enzo Jiménez, tras sendas vueltas de 81 y 84 impactos que le situaron en el puesto 74 (+21), 5 más que los que marcaban el corte.

El campeonato se disputó a 54 hoyos Stroke-Play Scratch en tres días consecutivos (18 hoyos cada día). Al finalizar los primeros 36 hoyos, se establecía un corte en el que clasificaron los 51 primeros jugadores y empatados.

Hay que recordar que el Puntuable Nacional Juvenil Masculino se había programado inicialmente para los días 6 a 8 de febrero en el campo malagueño del Real Club de Golf Guadalhorce, pero tuvo que ser suspendido en su día a raíz del intenso episodio de lluvias que padeció el sur del país en esas fechas.

Tras esta cita, los dos jugadores del Club de Golf Soria afrontarán el Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino 2026, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en el Real Club de Golf Tenerife (Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife), un torneo que también es puntuable para el Ranking Mundial Amateur y el Ranking Nacional Cadete Masculino 2026.