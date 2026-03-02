Dos bronces para los atletas del Caep en el Nacional de pista celebrado en Valencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de seis medallas y varios puestos de finalistas para los atletas de Castilla y León en el Campeonato de España absoluto de pista cubierta celebrado en Valencia este fin de semana. Entre esas medallas estuvieron las de los deportistas que entrenan en las instalaciones del Caep Soria, Yahya Auoina y Naima Ait Alibou, quienes fueron bronce en los 3.000 y 1.500 metros, respectivamente. En la cita había dos sorianos en competición en la prueba de los 60 libres, Ashley Abaga e Iván Ruiz. Abaga pasó la primera ronda haciendo marca de la temporada, 7.44, y se quedó a las puertas de colarse en la final.

Comenzando con esas pruebas del fondo femenino, Marta García buscaba en el Velódromo Luis Puig de Valencia un doblete histórico y estos a escasos metros de conseguirlo. El sábado no falló en los 3.000 metros, dominando la prueba casi de principio a fin y colgándose el oro con un tiempo de 9:04.99. En esta misma carrera, las vallisoletanas Ángela y María Viciosa fueron quinta y octava, respectivamente, con un tiempo de 9:19.51 y 9:23.32 (MMP).

Y en los 1.500 metros, la palentina buscó el domingo su segundo título nacional en 24 horas, pero la faltaron fuerzas para aguantar el ataque final de la castellonense Carla Masip, que se hizo con el primer puesto, en detrimento de una Marta García que fue segunda con una marca de 4:17.25. Además, medalla de bronce en esta carrera para la soriana Naima Ait Alibou, con un tiempo de 4:18.88, mientras que en puestos de finalistas entraban en meta la salmantina Lorena Martín (5º), con un crono de 4:20.32 (MMP), y la vallisoletana Claudia Gutérrez (6º), con 4:20.44 (MMP).

Por lo que respecta al 3.000 masculino, el atleta con licencia por Soria, Yahya Aouina, se colgó la medalla de bronce con una mejor marca de la temporada de 7:52.69. Además, del 1.500 masculino reseñar también la octava posición del vallisoletano del Vicky Foods Athletics, Pedro Viciosa, con un tiempo de 3:47.62.