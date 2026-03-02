Salvamento y Socorrismo
Dos medallas para el C.D. 27 Grados en el Regional Infantil y Cadete de Ávila
Los sorianos acudieron a la cita con 20 competidores y subió al cajón en remolque con maniquí de la mano de Malena Martín y en la 4x50 por equipo femenino cadete
El C.D. 27 Grados consiguió dos pódiums durante el Campeonato de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo para las categorías infantil y cadete celebrado en Ávila, una cita a la que acudió con un total de 20 participantes.
El primer pódium para el equipo soriano lo consiguió Malena Martín en la modalidad de remolque de maniquí en la distancia de 50 metros de categoría cadete femenino. La soriana marcó un tiempo en meta de 43.13, siendo el primer puesto para Paula Casado Gallego.

El otro pódium fue un primer puesto en el relevo 4x50 combinado, donde el grupo formado por Mara Moreno, Celia Munera, Malena Martín y Ana Almería firmaba un tiempo de 2:10.15, consiguiendo el título de campeonas regionales.