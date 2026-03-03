Pedro Camarero, noveno en el Campeonato de España de 5 Quillas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El XX Campeonato de España de Billar 5 Quillas, celebrado en Alcobendas, coronó al italiano Lino Brizzi como vencedor deportivo del torneo. No obstante, al no contar con nacionalidad española, el título nacional recayó en su pupilo Joel Sánchez, que se proclamó campeón de España pese a ceder la final por 3-1. Las semifinales dejaron también una destacada presencia de jugadores uruguayo-españoles como Gonzalo Peluffo y Horacio Jaurena, mientras que Víctor Rodríguez se hizo con el otro bronce.

En clave soriana, el Círculo Amistad Numancia cerró su participación con la novena posición de Pedro Camarero, la 19ª de Carlos Cortés, la 20ª de Jesús P. Barquín y la 32ª de Fausto Hernández, en una cita a la que no pudo acudir Gennaro Dambra por motivos laborales.

El aspecto más positivo para la representación soriana fue el rendimiento de Jesús P. Barquín, uno de los jugadores revelación del campeonato, tras superar dos fases de calificación en un cuadro cada vez más exigente. El crecimiento del número de competidores especializados en 5 Quillas, muchos de ellos con amplia trayectoria internacional, eleva notablemente el nivel medio del torneo y complica el acceso a las rondas finales.

En este contexto, tanto Pedro Camarero como Carlos Cortés se cruzaron en sus respectivos grupos con el flamante campeón de España, lo que condicionó sus opciones de clasificación. Ambos quedaron cerca de avanzar de ronda —les hubiera bastado con sumar un set más—, pero la realidad competitiva actual refleja la dificultad de compatibilizar el 5 Quillas con la modalidad de 3 Bandas, disciplina que ambos practican con mayor regularidad durante la temporada.

Pese a ello, la presencia soriana continúa siendo protagonista en el panorama nacional. Camarero se mantiene como número 4 del ranking nacional, mientras que Carlos Cortés ocupa la quinta posición, compitiendo de tú a tú con numerosos jugadores extranjeros nacionalizados. El circuito vive además un momento histórico de crecimiento: ya son 52 jugadores los que participan en pruebas del Gran Premio de España, y el Campeonato de España alcanzó los 39 inscritos, cifras nunca antes registradas.