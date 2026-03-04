La cantera del fútbol femenino se concentra en el San Andrés el próximo 4 de abril

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El campo del San André acogerá el próximo 4 de abril la cuarta edición del Torneo Alevín Ciudad de Soria que organiza el C.D. San José y en el que colabora el Ayuntamiento de Soria. La edición de este año contará con 10 equipos en lugar de ocho y, como en ediciones anteriores, no faltaran canteras del fútbol profesional español.

El objetivo del San José se ha cumplido. Lo que nació como una idea para evitar que las niñas del club se desplazasen a jugar en otras ciudades se consolida como torneo en la capital. "Ahora los clubes quieren venir", señalaba en la presentación del torneo el coordinador del fútbol femenino del C.D. San José, Hugo Palomar.

La edición de este año, que se prolongará desde las 9.00 hasta de las 19.00 horas con una parada para comer, contará este año con diez equipos en lugar de los ocho de ediciones anteriores. Entre esos equipos estarán canteranos de equipos profesionales como Atlético de Madrid, Athletic, Osasuna o Real Zaragoza. El torneo se divide en dos grupos de cinco que se enfrentan todos contra todos en partido de 20 minutos. En una segunda fase, ya por la tarde, de miden los equipos de ambos grupos en función de su puesto dentro de las categorías Oro, plata o bronce. "Van a venir más de 150 jugadoras. Calculamos que unas 1.000 personas estuvieron el año pasado en el torneo", ha explicado el vicepresidente del C.D. San José, Daniel Salazar.

Cartel del IV Torneo Alevín Ciudad de Soria.C.D. SAN JOSÉ

Además de dos equipos más que ediciones anteriores, el torneo contará este año con más premios de forma que se elegirá un siete ideal del mismo. "No hemos puesto ahí en el mapa y eso es bonito", ha explicado Hugo Palomar, quien ha explicado que el torneo podrá seguirse a través de YouTube.

Hugo Palomar no ha escondido que, de cara a un futuro, no se descarta ampliar el torneo. Tener dos sedes, lo que obligaría a tener más equipos, entre ellos algún extranjero. "Para ello habría que pasar la noche aquí. Pasar de 10 a 14 ó 16 equipos y tener más gastos. Está en mente sí pero es difícil", ha relatado Hugo Palomar. El responsable de la sección femenina del San José ha explicado que al equipo local le tocará jugar en la fase previa en el 'grupo de la muerte' junto a Athletic y Atlético, vigente campeón, y ha recordado que "a las niñas de Soria lo que nunca se les va a olvidar es que en su día jugaron contra Atlético o Athletic".

Hugo Palomar, Manu Salvador y Dani Salazar durante la presentación del torneo en el Ayuntamiento de Soria.HDS

Durante la presentación del torneo, el vicepresidente del San José ha querido felicitar al su equipo cadete femenino, conjunto que se ha proclamado campeón de Segunda Regional cuando falta seis jornadas para finalizar la liga, consiguiendo además el salto de categoría. Igualmente ha recordado que este fin de semana, con motivo del Día de la Mujer, su equipo femenino juega por segunda vez en su historia en el Municipal de Los Pajaritos. El choque será a las 17.00 horas ante el Parquesol y de entrada gratuita. "Es un día para celebrar y un premio para nuestras chicas", ha aseverado.