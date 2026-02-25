El buen gusto futbolístico de Zaira Gallardo: "Bonmatí y Modric son mis preferidos"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Zaira Gallardo Bartolomé hizo historia el pasado sábado en el fútbol soriano al debutar en Primera División con el Madrid CFF jugando prácticamente toda la segunda parte del encuentro ante el Alhama murciano que finalizó con goleada por 5-0. Un sueño hecho realidad para una jugadora que en este 2026 cumplirá 17 años y que lleva el balón en la sangre al criarse en una familia de futbolistas. Espera que sólo sea el principio de una bonita aventura, aunque tiene claro que para seguir creciendo tiene por delante "mucho trabajo y sacrificio".

Formada en la cantera del C.D. Numancia dio el salto al San José Femenino logrando el ascenso a Tercera Federación. El Madrid CFF se fijó en ella para formar parte de su filial y, tras varias convocatorias y jugar la Copa de la Reina, tenía la oportunidad de jugar con el primer equipo en Liga. "Muy contenta por poder debutar en la máxima categoría y la verdad es que esa noche me costó dormir. Estaba tan feliz que me costó conciliar el sueño", aseguraba la centrocampista soriana.

Este debut no le cogió por sorpresa ya que había estado en un par de citaciones sin tener la ocasión de saltar al césped. "Lo que no me esperaba era jugar tantos minutos". Y es que Zaira salía desde el banquillo en el minuto 55 para redondear la 'manita' de las madrileñas a las murcianas.

Zaira el día de su debut con el primer equipo del Madrid CFF.HDS

El premio al trabajo y a la constancia de una joven que reconoce que "desde pequeña soñé con debutar en Primera División". Un sueño que no todo el mundo cumple porque recalca que "hay que esforzarse mucho, pero desde luego que merece la pena".

Esta pasión por el fútbol le viene casi desde la cuna "por mi padre y también por mi hermano". Su progenitor es José Pedro Gallardo, Pepo, un mítico del fútbol soriano de los años 90 que llegó a jugar en el primer equipo del Numancia, y su hermano Hugo juega en el filial del Deportivo Alavés. "Los dos me dicen que siga trabajando".

Trabajo y espejos donde mirarse que llevan a preguntarle a Zaira por sus futbolistas preferidos. Respuesta rápidas y sin titubeos al apuntar a dos super clases: "Aitana Bonmatí y Luka Modric son mis dos jugadores preferidos", señala. Sin lugar a dudas buen gusto futbolístico para una centrocampista que tiene alma de organizadora dando el último pase desde la mediapunta.

Este fin de semana tendrá descanso ya que tanto el primer equipo como el filial del Madrid CFF no tienen competición. La Primera División seguirá detenida el siguiente fin de semana por los compromisos de la Selección Española y Zaira estará en el segundo equipo en el encuentro ante el Sporting de Gijón. "Quiero hacer las cosas bien para seguir teniendo oportunidades en la máxima categoría", comenta.

De cara a sus objetivos más inmediatos, la soriana apunta que "ojalá pueda seguir teniendo minutos en Primera". ¿La posibilidad de ser titular? Zaira tiene los pies en el suelo y "esta temporada creo que va a ser complicado". Le gustaría triunfar en el Madrid CFF, aunque no esconde que su corazón es madridista y en un futuro más a largo plazo "me encantaría jugar en el Real Madrid".

Tras su debut del pasado sábado ha recibido muchos mensajes de felicitación desde Soria y no quería pasar la oportunidad de agradecer el apoyo de sus paisanos. "Muchas gracias a todos". Zaira se acordaba de los entrenadores y compañeros que ha tenido en las diferentes categorías del fútbol base soriano.

Metódica y con un balón casi desde la cuna

"No ha cogido una muñeca en su vida. Desde pequeña sólo pensaba en el fútbol y en el tambor". Así hablaba Gema, la madre de Zaira, sobre su hija a la hora de referirse a sus gustos. El balón sigue muy presente y el tambor quedó aparcado en sus preferencias. Zaira es una chica muy ordenada y metódica que maduró muy pronto y que tenía muy claras sus ideas. Primero sus estudios, después fútbol y si quedaba tiempo había que disfrutar con el tiempo de ocio.

Zaira con Castilla y León.HDS

Una joven de sobresaliente en los rectángulos de juego y también en los estudios. Este curso fuera de casa se ha tenido que organizar para sacar adelante la primera evaluación de Primero de Bachillerato. Y es que el fútbol ocupa muy tiempo en su vida y la exigencia en el Instituto Ortega y Gasset de la capital madrileña es alta. Buena estudiante que de cara al futuro ve con buenos ojos estudiar fisioterapia o cualquier otra carrera relacionada con el deporte.

Las dos personas que más han influido en la Zaira futbolista han sido su padre Pepo y su hermano Hugo. "Estaban todo el día con el balón y entre los tres más de una cosa me han roto en casa", indicaba Gema medio resignada, pero muy orgullosa de lo que está logrando su hija..

Zaira en la cantera del Numancia.HDS

Zaira y su hermano Hugo, futbolista del Alavés.HDS

La familia Gallardo Bartolomé.HDS