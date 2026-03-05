Diez jugadores del C.A. Numancia acuden al Regional de Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La tercera prueba de ranking regional de Billar A Tres Bandas se celebra en Valladolid durante los dos próximos fines de semana. La delegación de Soria aporta 10 de los 60 jugadores totales del torneo.

Aunque mañana viernes hay una fase previa, los jugadores del C.A. Numancia empezarán a competir el sábado 7 con Fernando Méndez y Enrique Bravo. El domingo 8 será el turno de Eduardo Molina, Fernando González, Felician Farcas, Juan Ignacio Osuna e Ignacio Sanz. Todos ellos están en grupos distintos y tienen que quedar primeros de grupo para pasar a la siguiente fase.

Por otro lado, los cabezas de serie Jerónimo Miguel, Pedro Camarero y Carlos Cortés no jugarán hasta el sábado 14 de marzo en la fase final. Los partidos se pueden ver en directo a través de la plataforma YouTube.

Desde el club explican que la delegación numantina será más numerosa que nunca, aportando 10 de los 60 jugadores de la prueba y que para clasificarse deberán ser campeones de grupo tras jugar dos partidos.