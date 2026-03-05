Alberto Toribio: "Lo de la Copa fue un fracaso, lo sentimos así"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha analizado la derrota de su equipo en cuartos de final de la Copa del Rey celebrada en Valencia, una derrota que calificó como "fracaso" en el que el rival estuvo mejor que los suyos en los puntos claves del encuentro. Ese rival fue Cisneros Tenerife, conjunto al que los celestes vuelven a enfrentarse este fin de semana en tierras insulares.

El preparador de los sorianos ha reconocido que la derrota en Copa "es un fracaso, lo sentimos así", ya que se acudían una de las grande citas del año y "no das el nivel". "La conclusión es que no estuvimos a nuestro mejor nivel, que ese plus que hay dar en la Copa no fuimos capaces de darlo. En la Copa, si no estás a tu mejor nivel, te vas a casa", indicó el técnico quien explicó que estadísticamente fue peculiar ya que, con las estadísticas de su equipo en el choque, se pierde un compromiso de 10 partidos. "No ganamos porque no fuimos capaces de cerrar los momentos claves y ellos sí, eso jode", ha recalcado el entrenador celeste quien apuntó que su equipo no se relajó en ningún momento del compromiso ante Cisneros.

Toribio ha admitido que la semana tras la Copa siempre es "rara", subrayando que "estamos jodidos", una situación que no pasará hasta la vuelta de la competición confiando en que lo vivido en la Copa sea útil de cara a los play offs por el título. Los sorianos visitan este sábado a Cisneros Tenerife, una visita en la que el técnico ha señalado que lo importante, más allá del resultado, es no terminar el mismo teniendo la sensación de que "podía haber hecho más", reiterando que sus jugadores saltan a la cancha a dar el máximo "no por mi culpa, por ellos mismos". "Digo lo mismo que en agosto. La plantilla tiene un potencial enorme, si no soy capaz de sacarle el máximo me habré equivocado", ha expresado.

Sobre el triunfo en Copa de C.V. Manacor, Toribio ha señalado que es un "merecidísimo" campeón señalando que el hecho de que el equipo manacorí ganase la competición es "importante para todos los demás", ya que ven que pueden igualmente conseguirlo en próximos años. Sobre el ambiente en 'La Fonteta', Toribio indicó que el pabellón es espectacular "con mucha capacidad y con la gente cerca" de la pista, algo que es necesario en el voleibol. Por último, Toribio reconoció que la competición había estado muy bien organizada.

El C.V. Grupo Herce tiene a toda su plantilla al completo para visitar este sábado al conjunto tinerfeño, a partir de las 18.00 horas peninsulares. En la competición de Superliga, el Cisneros ocupa la sexta posición de la tabla tras su último triunfo liguero por 1-3 ante C.V. Tarragona SPSP.