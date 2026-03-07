El Grupo Herce Soria quiere la revancha ante Cisneros, su verdugo de la Copa del Rey

Lindberg en el partido de cuartos de final de la Copa ante Cisneros.RFEVB

El Grupo Herce Soria regresa a la competición de la Superliga para continuar con su racha de victorias después del paréntesis de la Copa del Rey. Enfrente estará un Cisneros La Laguna, a partir de las 17.00 horas de este sábado, del que se quiere tomar revancha después de caer ante los canarios en el torneo copero.

Los celestes buscan nada menos que la séptima victoria seguida en Liga para asegurar la segunda posición. El Grupo Herce ganaba hace quince días en Los Pajaritos a San Roque para encadenar su sexta victoria seguida en la Superliga.

Un triunfo plácido que suponía que los sorianos llegasen con gran confianza a los cuartos de final de la Copa del Rey ante Cisneros. Confianza que no se vio reflejada en el marcador. Seis triunfos seguidos en la Superliga de los de Alberto Toribio y sólo dos derrotas en la presente temporada para tener la segunda plaza casi asegurada.

Valencia, Unicaja Almería, Tarragona SPSP, Pamesa Teruel, Voleibol Leganés y San Roque han sido los equipos damnificados ante un Grupo Herce que llega a este momento del curso con sólo dos derrotas. Los sorianos perdían en Los Pajaritos ante Playas de Benidorm el pasado mes de diciembre y en Manacor el pasado 10 de enero.

Los de Toribio ya ganaban 3-0 en la Liga a Cisneros en la primera vuelta. Fue un partido cómodo para los sorianos tal y como reflejan los parciales de 25-15, 25-19 y 25-16. Dos enfrentamientos ante los canarios y dos triunfos sorianos que se quieren ampliar a un tercero.

Además de este enfrentamiento entre canarios y sorianos, el primer sábado de marzo depara una interesante jornada. Así, los enfrentamientos de esta decimonovena jornada serán los siguientes: Pamesa Teruel Vb-Conectabalear CV Manacor, CV Guaguas-Conqueridor Valencia, Servigroup Playas de Benidorm-Unicaja Costa de Almería, Club Voleibol Melilla-Instercap Asisa Tarragona SPSP y Bus Leader San Roque-UC3M Voleibol Leganés.