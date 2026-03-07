David Pineda logra la plata en los 60 metros del Mundial Virtus de Ourense

Pineda a la izquierda de la imagen como subcampeón del mundo en la prueba de los 60 metros lisos.HDS

Primera medalla para David José Pineda en el Mundial Virtus que durante estos días se está celebrando en Ourense. El soriano se hizo con la medalla de plata en la prueba de los 60 metros lisos en una carrera espectacular en la que estuvo muy cerca de conseguir la medalla de oro.

El triunfo fue para el portugués Igor Oliveira, que con un tiempo de 6.88 cruzaba la línea de meta en primera posición y lo hacía con récord del campeonato. Pineda era segundo con un registro de 6.91, estando muy cerca del triunfo en unos últimos metros de poder a poder entre los dos atletas. La medalla de bronce fue para el francés Antoine Kouakou con un tiempo de 7.01.

Gonzalo Redondo, el otro español que disputó la final de los 60 metros lisos, se tuvo que conformar con la octava plaza con un tiempo de 7.44