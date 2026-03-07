David Pineda busca más medallas en el Mundial Virtus de pista cubierta de Ourense

David José Pineda con la medalla de oro como campeón del Mundo al aire libre.HDS

David José Pineda busca más medallas en el Campeonato del Mundo Virtus de atletismo de pista cubierta que durante este fin de semana se está celebrando en Ourense. El soriano ya brillaba el pasado otoño en las cita al aire libre y ahora quiere conseguir más éxitos bajo techo.

Pineda competirá hasta en cuatro pruebas diferentes en la localidad gallega como son los 60 y 200 metros lisos y en los relevos 4x200 y 4x400, siempre representando a la selección española paralímpica.

Su estreno en la cita mundialista de Ourense será en la prueba de los 60 metros lisos con una final que está programada para las 12.11 horas de este sábado, aunque antes tendrá que superar las semifinales que arrancarán a las 10.52 horas.

Ya en horario vespertino de este sábado, Pineda correrá desde las 16.03 horas las semifinales de los 200 metros lisos y a las 17.17 horas buscará las medallas en el relevo 4x200.

De cara al domingo, Pineda espera estar en la final de los 200 lisos que arrancará a las 11.08 horas. Ya a las 12.47 tendrá lugar la final de los relevos 4x400.

La competición, organizada por Virtus, Federación internacional del deporte para personas con discapacidad intelectual, junto con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), contará con la participación de 113 deportistas y 51 técnicos procedentes de 11 países: España, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Republica Checa, Suecia, Turquía, Ucrania, y un equipo neutral que competirá bajo la denominación establecida por Virtus.