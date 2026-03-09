El Grupo Herce Soria mira al liderato de la Superliga

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria puede acabar la fase regular de la Superliga como primer clasificado y para ello depende de sí mismo en las tres jornadas que restan antes de los play off. La derrota de Guaguas Las Palmas por 0-3 deja a los celestes a un solo punto del liderato y sorianos y canarios se tendrán que ver las caras a finales de este mes.

La Superliga completó la decimonovena jornada apretando la clasificación en todas las zonas. En la parte noble, Leleman Conqueridor asaltó la cancha del líder CV Guaguas, y Grupo Herce Soria aprovechó la coyuntura para situarse a sólo un punto de los grancanarios tras vengarse de la eliminación copera ante Cisneros La Laguna. En la zona baja, Servigroup Playas de Benidorm cedió en el desempate ante Unicaja Costa de Almería y ocupa la otra plaza de descenso, después de la victoria de Bus Leader San Roque en duelo directo frente a UC3M Voleibol Leganés. En el desempate también venció el campeón de la Copa del Rey Conectabalear CV Manacor en su visita a Pamesa Teruel Voleibol, mientras el subcampeón CV Melilla no dio opción al colista Instercap Asisa Tarragona SPSP.

La hora de ruta del Grupo Herce en este tramo final de la fase regular tiene a Melilla, Playas de Benidorm y Guaguas como rivales. Melilla es el tercer clasificado y un escollo importante para los de Toribio, aunque todo indica que la primera posición se podría decidir en Las Palmas el próximo sábado 28 de marzo.

Si Grupo Herce y Guaguas sacan adelante sus dos próximos encuentros -Guaguas visitará a Unicaja Almería y recibirá al colista Tarragona- las dos primeras plazas de la Superliga se decidirán en el Gran Canaria Arena. El Grupo Herce sería primero si gana en la isla, una situación que no sería novedosa para los de Toribio.

Pero el primer paso de los sorianos es ganar el próximo sábado a Melilla en Los Pajaritos. El equipo melillense no dio opción al colista Tarragona SPSP. Los tarraconsenses con el descenso confirmado matemáticamente quería mostrar su orgullo y buscar su primer triunfo del curso. Melilla tiene casi asegurada la tercera plaza de la tabla ya que aventaja en seis puntos a Manacor. Los melillenses tienen un calendario asequible ya que tras el desplazamiento a Soria recibirán a Leganés y cerrarán la fase regular visitando a San Roque.