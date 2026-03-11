El Balonmano Soria no se rinde

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria hizo los deberes al vencer al colista Alcobendas para aprovecharse de las derrotas de Contazara Zaragoza y Base Oviedo y quedarse a dos puntos de la salvación en División Honor Plata. Restan siete jornadas de Liga y todo indica que el pulso por la permanencia no tendrá un desenlace hasta el final. BM Soria visita el sábado a Anaitasuna con la necesidad de sumar y esperar los pinchazos de sus rivales más directos.

Había que ganar a Alcobendas y se ganó para que el BM Soria alcanzase los 14 puntos y reducir en dos su desventaja con Contazara Zaragoza y Base Oviedo. Los maños perdieron en la cancha de Eivissa y los asturianos hincaron la rodilla contra Eivissa. Un sábado redondo para los intereses del equipo entrenado por Oriol Castellarnau que espera que tenga continuidad el próximo fin de semana con la disputa de la vigésimo cuarta jornada.

Será otro sábado en el que el BM Soria estará pendiente de su partido y también de lo que suceda en otros escenarios. Una victoria en la cancha del Anaitasuna de Pamplona supondría una importante inyección para un equipo amarillo que tendrá que rendir a un gran nivel para asaltar la cancha navarra a partir de las 19.30 horas.

Media hora más tarde comenzará el encuentro del Base Oviedo en la pista pontevedresa del Club Cisne y a las 20.30 horas Contazara Zaragoza recibirá la visita del Barça Atlétic. Sin lugar a dudas, los triunfos de gallegos y catalanes sería muy bien recibidos por los sorianos para tener la opción de empatar a 16 puntos.

El BM Soria necesita poner fin a su racha como visitante ya que los últimos cuatro desplazamientos se han saldado con otras tantas derrotas. Para encontrar el último triunfo de los amarillos lejos de la cancha del San Andrés hay que remontarse a mediados de diciembre del año pasado cuando se ganaba en Málaga al Trops. Eivissa, Sinfín Santander, OAR La Coruña y Zaragoza han sido los verdugos del BM Soria a domicilio. Los dos últimos compromisos a domicilio se decidieron por un sólo gol a favor de los locales y ahí tuvo el BM Soria una buena oportunidad para dar un estirón importante en sus aspiraciones de permanencia.

Tras la cita en Pamplona, al conjunto de Castellarnau le quedarán tres partidos como local y otros tres como visitante. Puerto Sagunto, San Pablo Burgos y Trops Málaga serán los escollos en la cancha del San Andrés. Club Cisne, Base Oviedo y Alicante serán los rivales lejos de Soria en una Liga que finalizará el próximo 10 de mayo.