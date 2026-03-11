El nuevo Circuito de Golf 2026 de la Asociación de Campos de Castilla y León tendrá nueve torneos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Campos de Golf de Castilla y León, de la que forma parte el Club ha anunciado la puesta en marcha del I Circuito de Golf 2026, una iniciativa pionera que nace con el propósito de unir, fortalecer y promocionar la oferta golfística de la Comunidad como un destino turístico-deportivo de referencia en el centro-norte de España y que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León. Soria acogerá el 2 de agosto la cuarta de las nueve citas que forman parte del calendario.

El circuito, estructurado como una Orden de Mérito, recorrerá durante todo el año los campos asociados, ofreciendo pruebas abiertas a jugadores de cualquier comunidad autónoma y fomentando la movilidad, el turismo interno y la atracción de golfistas de otras regiones. En total, el calendario incluye ocho torneos clasificatorios, uno de ellos el mencionado en el CG Soria, y una Gran Final.

Cartel del Circuito 2026 de Castilla y León de golf.HDS

La Asociación destaca que este circuito responde a una doble ambición: impulsar el posicionamiento de Castilla y León como destino de golf y promover el turismo deportivo vinculado a la gastronomía, la naturaleza y la cultura del territorio. Los clubes que integran la Asociación cuentan con una amplia trayectoria en la organización de torneos, garantizando un circuito sólido, atractivo y con altos estándares de calidad.

Las pruebas del circuito se disputarán bajo un reglamento común: la modalidad Stableford Individual, con dos categorías hándicap (Primera, hasta hándicap 12, y Segunda, de 12,1 a 36) y Scratch, con las pruebas abiertas a jugadores federados de cualquier procedencia y la organización de cada prueba gestionada por el campo anfitrión. El precio de la inscripción es de 30 € para socios del campo sede y socios de cualquier campo de la Asociación, y de 50 € para jugadores externos. Cada jugador recibirá un pack de bienvenida de bolas Srixon. Accederán a la Gran Final del Circuito los 4 primeros clasificados de Primera categoría de cada prueba, los 4 primeros clasificados de Segunda categoría de cada prueba y el ganador Scratch de cada prueba.

La Gran Final se disputará bajo la modalidad Stableford Individual, con sede rotatoria entre los campos de la Asociación, y contará con premios a los campeones de la Orden de Mérito, Scratch y de Primera y Segunda, además de premios especiales. Tendrá un marcado carácter institucional, con presencia de patrocinadores y representación oficial. El gran premio final será un viaje de golf de tres días, con estancia en hotel y green fees incluidos.

El circuito arrancará oficialmente el 22 de marzo en el campo de Golf Valderrey (Zamora), que acogerá la primera prueba clasificatoria. Posteriormente, el circuito continuará en el Salamanca Golf Country Club-Villamayor (13 de junio), León Golf (4 de julio), Club de Golf Soria (2 de agosto), La Faisanera Golf (8 de agosto), La Valmuza Golf (22 de agosto), Golf Entrepinos-Simancas (30 de agosto) y Air Golf Club-Los Ángeles de San Rafael (26 de septiembre). La Final se celebrará el 17 de octubre en Salamanca Golf Country Club-Zarapicos.