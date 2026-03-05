Buenos resultados para la cantera del CSB en la competición regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Baloncesto compitió el pasado fin de semana en la competición regional, obteniendo buenos resultados en líneas generales. Sus resultados fueron los siguientes:

MARISTAS BURGOS B 59 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 64

Segunda victoria de la temporada conseguida gracias al esfuerzo colectivo del equipo visitante, y de nuevo una mejora exponencial del partido de ida a este. Un buen trabajo en ataque de los sorianos hizo que pudieran estar cerca al descanso, ya que la defensa del equipo visitante fue muy pobre durante los primeros 20 minutos. El tercer cuarto fue completamente diferente, fue la defensa lo que permitió al CSB poder darle la vuelta al marcador, ya que en ataque estuvieron muy erráticos y acelerados. Por suerte para los sorianos, pudieron hacer un buen último cuarto en líneas generales, presionando, robando balones y consiguiendo jugadas que acabaron en canastas fáciles.

CSB CAD. FORGASA 59 - SPB 76

Mal partido de los locales donde no supieron encontrar su juego habitual. El equipo local comenzaba el partido con demasiadas pérdidas de balón y errores en canastas fáciles hicieron lo que llevó a un cierre del primer cuarto de 25 a 14 a favor del equipo visitante. En el resto de cuartos el equipo de los sorianos conseguía algo más de igualdad en los cuartos pero siempre a remolque y lastrados por el mal comienzo del partido.

MARISTAS BURGOS 30 - CSB CODESIAN 59

Partido solventado por parte del equipo visitante soriano, gracias a la solidez defensiva y las ideas claras ofensivas frente a una zona 2-3 durante todo el partido. Un triunfo más de un equipo que en cada partido demuestra su diferencia respecto a sus rivales.

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 66 - CONTIENDAS ZARATÁN BASKET 09 97

El CSB Blanco Caja Rural de Soria cae tras un mal comienzo de partido que fue a mejor en el segundo y tercer cuartos. El CSB Blanco Caja Rural de Soria no pudo sumar la victoria ante el Contiendas Zaratán Basket 09), en un encuentro en el que los sorianos llegaron a ponerse por delante gracias a un buen trabajo en equipo tanto en defensa como en ataque y una buena actitud competitiva. Con el paso del partido, el conjunto visitante fue imponiendo su ritmo y mayor acierto ofensivo para abrir brecha en el marcador. Pese al esfuerzo y la entrega del CSB hasta el final, el triunfo se escapó. El equipo ya piensa en el próximo compromiso con ganas de resarcirse.

Minibasket Masculino Provincial:

SAN PABLO BURGOS VERDE 45 - CSB MIN. NOVATION 63

Nueva victoria para los alevines del CSB gracias a una muy buena parte en la que la presión alta, la gran defensa y buenas decisiones en ataque nos dieron una gran ventaja. En la segunda parte se bajó la intensidad con desconexiones en algún tramo, aspecto a mejorar de cara a los siguientes partidos por parte del CSB..

2ª División Femenina:

CB VILLAMURIEL 52 - CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 45

Partido donde las sorianas arrancaron dormidas, lo que permitió una ventaja de 10 puntos en el primer cuarto al equipo local. En el segundo cuarto, el CSB subió la intensidad y empezaron a jugar como saben y lograron irse con un +6 al descanso. Después del paso por los vestuarios, a las sorianas les volvió a costar reenganchar el ritmo del partido y se volvieron a ir de 7, aun así, las sorianas no bajaron los brazos y lograron igualar el marcador a falta de 2 minutos para finalizar el encuentro, a partir de ahí la diferencia de acierto en la línea de tiros libres y dos fallos de novatas de nuestras jugadoras decantaron el partido hacia las visitantes. En cualquier caso fue para las sorianas el mejor partido en lo que llevamos de temporada en base al buen juego compartiendo el balón y el gran esfuerzo defensivo de las chicas. Está claro que rabajando y luchando así no tardará en llegar la siguiente victoria

SAN PABLO BURGOS B 16 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 66

Primer partido de la jornada para las sorianas marcado por la gran diferencia física y técnica de las sorianas con respecto al equipo local, al que no dieron opción de acercarse en el marcador en todo el partido y que les sirve para repartir minutos entre las 8 jugadoras desplazadas y trabajar conceptos en ataque estático.

FILIPENSES 68 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 48

Segundo partido de la jornada para el equipo soriano.

Dicen que el ser humano se sobrepone a la adversidad y eso ha sido lo que han hecho las 7 jugadoras sorianas desplazadas (1 alevín) para enfrentarse al líder del grupo que en el partido de ida en Soria les cerró el marcador. Gran partido en ataque trabajando la salida de presión ante un equipo muy físico y activo de manos, y buena intensidad defensiva que nos mantuvo en el partido hasta que nos duró la gasolina...solo el físico y un par de arreones locales en el tercer cuarto apartaron al equipo visitante de sorianas de un premio mayor que se hubieran merecido estas 7 valientes.

Minibasket Femenino Provincial:

SAN PABLO BURGOS B 29 - CSB RED DE CALOR 68

Buen partido de las pequeñas sorianas que salieron muy concentradas en defensa y alegres en ataque dejando claro desde el principio su intención de llevarse la victoria, el 11-36 al descanso lo dice todo. Se sigue trabajando en los últimos cuartos con buena intensidad y participando todas como equipo, consiguiendo ganar todos los cuartos del encuentro.

FANATIC en Zamora (Alevín masculino y femenino):

Los equipos alevines tanto masclino y femenino del CSB disputaron el domingo en Zamora el FANATIC MINI, una competición donde participaron 37 equipos con 400 niños y niñas de distintas ciudades castellano leonesas. Disfrutaron de partidos dinámicos donde el respeto y el aprendizaje están por encima de los resultados individuales de cada partido.