El C.D. Campano Soriano celebra su 25 aniversario los próximos 27 y 28 de marzo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria

El Club Deportivo de Pesca El Campano Soriano celebrará los días 27 y 28 de marzo de 2026 la XXII edición del Campano Soriano, coincidiendo con las bodas de plata de un proyecto que, nacido junto al Duero, se ha convertido en una referencia deportiva, cultural y social en la provincia de Soria.

En esta edición conmemorativa, el aniversario reunirá a los ganadores de todas las ediciones, y a los vencedores de las primeras se les impondrá la txapela, un reconocimiento que entonces aún no existía. Con este gesto, el club quiere rendir homenaje a quienes han contribuido a construir la historia del Campano.

Cartel de la XXII edición del Campano Soriano.C.D. CAMPANO SORIANO

El programa comenzará el viernes 27 de marzo a las 20.00 h con el Pregón Inaugural en el Hotel Leonor de Soria, a cargo de varios socios fundadores. Tras el acto y los reconocimientos, se ofrecerá un vino español para celebrar el cuarto de siglo de trayectoria del evento.

La jornada del sábado 28 arrancará a las 8:00 horas, cuando los participantes se distribuirán por el río Duero en busca de la mayor captura de la edición, uno de los momentos más emblemáticos del campeonato. A las 16.30 h, también en el Hotel Leonor, se celebrará la Gala de Entrega de Premios.

Al evento han sido invitados las instituciones públicas y entidades colaboradoras vinculadas al desarrollo del evento y del entorno del Duero, cuyo apoyo ha sido fundamental para el crecimiento y continuidad del proyecto durante estos veinticinco años. La presencia de sus representantes otorgará un especial realce a los actos programados. El Campano Soriano agradece el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria y celebra este aniversario como un logro compartido entre participantes, instituciones y aficionados.