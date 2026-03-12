Marina Muñoz y María Barceló participan con España en la Copa del Mundo de Triatlón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La isla de Lanzarote acogerá este sábado la Copa del Mundo de Triatlón, una de las primeras grandes citas internacionales de la temporada dentro del calendario oficial de la World Triathlon. En la misma, con la presencia de deportistas de más de 30 países, estarán presentes con España las atletas del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz y María Barceló.

Según informa la Federación Española de Triatlón, organizadora del evento, la competición tendrá su epicentro en la zona costera de Costa Teguise, con recorridos que combinan escenarios naturales y urbanos emblemáticos de la isla. Tanto los deportistas de élite, cuyo listado es muy potente, como de los populares que completarán con sus carreras la jornada del sábado.

En categoría Élite femenina destaca la presencia de la británica Georgia Taylor-Brown, medallista olímpica y campeona del mundo, junto a triatletas internacionales como Laura Lindemann, Nina Eim, Ilaria Zane o Sandra Dodet. Mientras en categoría masculina, uno de los grandes nombres será el francés Dorian Coninx, campeón del mundo, en una prueba con numerosos aspirantes al podio. Los países con más triatletas inscritos son España, Francia, Italia y Reino Unido, aunque habrá representación destacada de países tan dispares como Suiza, Luxemburgo, Colombia, México, Hungría, Chile, Australia, Estados Unidos, Japón, Bélgica o Venezuela, entre otros muchos.

Por su parte, la Triarmada española contará con una amplia participación en ambas competiciones élite. Con Pelayo González, David Cantero, Eloy Canales, Izan Edo, Esteban Basanta, Genis Grau, Vicente Hernández, Antonio Serrat y Kevin Tarek Viñuela en la prueba masculina. Y con la incorporación a última hora de Roberto Sánchez Mantecón tras la cancelación de la primera de las series Mundiales que se iba a disputar próximamente en Abu Dhabi. Mientras que, en la élite femenina, estarán presentes Miriam Casillas, Alejandra Seguí, Marta Pintanel, María Casals, Ana Carballo, María Barceló, Marina Muñoz, Cecilia Santamaría, Clara Aulinas, María Teresa Jiménez-Orta y Noelia Juan.

El recorrido de la Copa del Mundo de Triatlón Lanzarote – Costa Teguise 2026 arranca con la natación (750m) en aguas abiertas en la playa de la Cuchara, y tras la primera transición los triatletas tienen que completar el segmento ciclista de tres vueltas de 6,9 kilómetros (20,7km en total), y terminar con la carrera a pie (dos vueltas de 2,5km) hasta la línea de meta.

La competición, la primera internacional oficial del año, supondrá una gran oportunidad para los deportistas nacionales de competir en casa y sumar puntos importantes en el ranking internacional de cara al inicio del periodo de clasificación olímpica para los JJ.OO. de Los Ángeles 2028 que comenzará en los próximos meses.