La Federación Española convoca las pruebas de acceso para entrenar en el Caep Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La dirección técnica de la Federación Española de Triatlón llevará a cabo del 13 al 17 de abrir una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid en la que realizará test y sesiones de entrenamiento a deportistas seleccionados entre las solicitudes que se presenten hasta el próximo 24 de marzo.

El objetivo final de esta convocatoria es seleccionar a deportistas con proyección para incorporarlos a los distintos centros de tecnificación dirigidos por la Federación Española de Triatlón. En Castilla y León se encuentra el Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva (CAEP) de Soria y, junto a él, están los CAR de Madrid y Murcia y los Centros de Tecnificación Deportiva (CTD) Cáceres y Larrabide-Pamplona.

Los interesados en participar en esta cita deberán enviar la solicitud de inscripción -adjunta al final de la noticia- al correo electrónico direcciontecnica@triatlon.org hasta las 14:00 horas del próximo 24 de marzo.

Los requisitos principales que deberán acreditar los solicitantes son los resultados en la Toma de Tiempos de 2026, campeonatos de España de duatlón y triatlón de 2025 y 2026 y algún resultado en competición internacional si lo tuviera. Entre las solicitudes presentadas, la dirección técnica seleccionará a 16 deportistas -ocho mujeres y ocho hombres- para que participen en la concentración de abril.

Para más información sobre la hoja de inscripción, convocatoria o permiso a menores pichar aquí.