Oriol: "En todos los partidos tenemos que salir a ganar"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria se desplaza este sábado a Pamplona para, desde las 19.30 horas, medirse a Anaitasuna en otra final para el equipo soriano de cara a su lucha la permanencia en la segunda categoría de balonmano nacional. "En todos los partidos hay que ganar, salir a sumar", expresaba el técnico amarillo Oriol Castellarnau de cara a un encuentro en el que tiene la baja de Marquinhos.

En dos ocasiones se han visto las caras esta temporada en competición oficial ambos equipos, Liga y Copa del Rey, y en las dos la victoria cayó del ex conjunto de Asobal. Ello no impidió que los amarillos, en buenos comienzos de partido, llevaran la iniciativa en el marcador durante bastante tiempo para luego verse por detrás ante un rival con muchos recursos.

Oriol Castellarnau, en su comparecencia ante los medios, reconocía que Anaitasuna es "uno de los mejores equipos de la Liga", por estructura y jugadores y sobre todo "por el entrenador que tiene que es el mejor de la categoría, en mi opinión con diferencia". "Es un equipo muy completo y muy bien trabajado. A nivel defensivo saben leer muy bien cada opción y adaptarse a los ataques. No es una defensa que cada vez te haga lo mismo, sabe leer cada situación, son jugadores tácticamente muy buenos que de la base trabajan muy bien y, a nivel defensivo u ofensivo tienen muchos recursos", ha añadido el técnico de los amarillos.

Castellarnau ha expresado que su equipo tiene igualmente sus armas, unas cualidades que deben explotar al máximo si quieren conseguir algo positivo. Cuando quedan siete jornadas para terminar la competición, los amarillos están a dos puntos de la permanencia y de ahí que el técnico haya aseverado que necesitan sumar: "Ahora tenemos que intentar sumar, sumar, sumar porque cada semana hay que ver lo que ha hecho cada uno. Después de no ganar en Zaragoza no podemos señalar partidos, en todos los partidos hay que ganar, salir a sumar".

El preparador de los sorianos, que mostró sus satisfacción por la semana de trabajo, no podrá contar para este encuentro con Marquinhos por lesión si bien mostró su confianza en poder disponer con el primera línea ya que el jugador tiene además "ganas de volver y ayudar".

Junto a Oriol Castellarnau ha estado acompañado por el central Pedro Ibarra, navarro formado en Anaitasuna y que conoce bien una casa a la que le hace "ilusión" volver. "Debemos defender cómo llevamos haciéndolo durante la Liga. Responder a lo que nos propongan ellos y en los momentos de igualdad mantener la calma", ha indicado a la hora de exponer por dónde pasan las opciones del equipo de conseguir un resultado positivo al tiempo que ha mostrado su seguridad en que si el equipo hace bien los que sabe hacer "nos salvaremos".