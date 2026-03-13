El Almazán no quiere que el colista trunque su buena racha de resultados

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Almazán vota a favor de una nueva victoria que prolongue su buena racha de resultados para seguir creyendo en sus opciones de meterse en el play off de ascenso. Enfrente estará el colista, un Unionistas de Salamanca B que sólo ha ganado un partido en lo que va de curso y que tiene pie y medio en categoría regional. La cita será el domingo a partir de las 16.30 horas en La Arboleda y los adnamantinos confían en poner en la clasificación con 38 puntos.

El equipo entrenado por Pablo Ayuso se encuentra en su mejor momento del curso y los datos así lo confirman al haber sumado nada menos que 14 puntos de los últimos 18 que ha disputado. Seis jornadas seguidas sin conocer la derrota con un balance de cuatro triunfos y dos empates. Para ver el último traspiés de los adnamantinos hay que remontarse al pasado 25 de enero cuando la Arandina asaltaba La Arboleda al vencer por 1-3.

Mes y medio de alegrías para un Almazán que está trazando una trayectoria que va de menos a más. Tras caer en casa frente a los de Aranda de Duero, los de la villa sumaron dos victorias seguidas a costa del Becerril (1-3) y el Palencia (3-1). Dos empates consecutivos contra Mirandés B (1-1) y Mojados (1-1) mantuvieron el tipo para alzarse con dos triunfos consecutivos ante la Cultural Leonesa B (3-0) y el Guijuelo (0-2).

El triunfo en Guijuelo confirmaba que a este Almazán se le dan bien los rivales de la zona alta. Todo un 'matagigantes' que este domingo espera que también se le den bien los conjuntos de los puestos bajos de la tabla.

Y el que se encuentra en las profundidades de la clasificación es el Unionistas B, un farolillo rojo de este Grupo VIII de Tercera Federación que no debería resistir el momento dulce de los adnamantinos. El objetivo del Almazán es seguir con su escalada en la tabla y, aunque la quinta plaza está a once puntos de distancias, mantener abierta la ilusión por jugar la promoción.

Los blanquiazules están muy lejos del quinto ya que la distancia es ni más ni menos que de once puntos. Pero mientras haya posibilidades el Almazán peleará por prolongar la temporada jugando los play off.

El Numancia B necesita ganar en Bembibre

La jornada 26 la abrirá el necesitado Numancia B al visitar este sábado, a partir de las 16.30 horas, al Atlético Bembibre. Obligado a ganar para intentar salir del descenso ante un rival que no se debe descuidar ya que no está demasiado lejos de las posiciones calientes de la tabla.

La última salida del filial numantino se saldó con victoria en el feudo del Virgen del Camino, aunque la semana pasada el Santa Marta devolvió a los sorianos a la realidad al vencer en la Ciudad Deportiva. Una derrota que dejaba al Numancia B en la penúltima poción con 19 puntos a sólo uno de la salvación y a cinco del Atlético Bembibre.

Una carrera de fondo para los de Fredy Vera que tienen que quedar lo más arriba posible ya que los arrastres de Segunda Federación pueden hacer que pierdan la categoría más equipos que los tres que bajan a Primera Regional directamente.