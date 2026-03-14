El filial regresa de vacío de Bembibre

Publicado por Área 11 Bembibre Creado: Actualizado:

El CD Numancia B volvió a tropezar en su lucha por la permanencia tras caer por 2-0 en su visita al Atlético Bembibre en el campo Jesús Esteban Rodríguez. El filial rojillo afrontaba el encuentro con la necesidad de sumar para salir de los puestos de descenso, pero se encontró con un rival más efectivo en los momentos clave del partido.

El inicio del encuentro fue relativamente equilibrado. El Numancia B intentó hacerse con el control del balón y generar peligro a través de posesiones largas, buscando a Dani Madruga y Jaime Fernández en la zona ofensiva. Sin embargo, el conjunto berciano se mostró cómodo defendiendo y esperando su oportunidad para salir con rapidez al contragolpe.

La primera acción decisiva del encuentro llegó en el minuto 23. Óscar Contreras aprovechó una jugada ofensiva del Atlético Bembibre para adelantar a los locales y poner el 1-0 en el marcador. El tanto obligó al filial soriano a adelantar líneas y asumir más protagonismo en el juego.

Antes del descanso, el técnico del Numancia B trató de reaccionar moviendo el banquillo y dando entrada a Ishizuka para aportar mayor dinamismo en el centro del campo. El equipo visitante aumentó su presencia en campo rival, aunque seguía encontrando dificultades para generar ocasiones claras ante una defensa bien organizada.

Tras el paso por vestuarios, el Numancia B salió con mayor intensidad y durante varios minutos logró instalarse en campo rival. El equipo soriano buscó el empate con insistencia, pero volvió a evidenciar falta de precisión en los metros finales.

Con el paso de los minutos, el partido se fue abriendo. El filial rojillo asumió más riesgos en busca del empate, lo que dejó espacios para las transiciones del Atlético Bembibre. En el minuto 73 llegó la acción que terminó por sentenciar el encuentro, cuando Marco Beltrán introdujo el balón en su propia portería al intentar despejar, estableciendo el 2-0 definitivo.

El segundo gol supuso un golpe difícil de superar para el Numancia B. Pese a los intentos finales y a los cambios introducidos en el tramo final del partido, el conjunto soriano no logró recortar distancias en el marcador.

Con esta derrota, el Numancia B acumula cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros y continúa en puestos de descenso con 19 puntos, a solo uno de la salvación. La próxima jornada será clave para el filial rojillo, que recibirá al Arandina CF en un duelo directo por la permanencia. Por su parte, el Atlético Bembibre suma tres puntos importantes que le permiten situarse en la duodécima posición con 27 puntos.