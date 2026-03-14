El Calasanz remonta y mantiene su ventaja al frente de la tabla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz logra sacar los tres puntos en casa del Villamuriel tras remontar y ganar por 1 a 2. Los goles de Sanz y Rubio en el 71 y 81 le dan tres puntos para afianzarse en la primera posición. Por otra parte, el C.D. San José se imponía 2-0 al Inter Vista Alegre y asciende a la tercera posición de la tabla.

El Calasanz llegaba a Villamuriel de Cerrato para lograr sacar los tres puntos y seguir una semana más en el puesto más alto de la tabla, pero su rival no iba a ponerlo nada fácil. Comenzaba el encuentro con ambos equipos intentando dominar el juego. Los visitantes generaban más peligro que su rival, pero sin acabar de concretar.

Los minutos pasaban sin que ninguno lograra marcar. No sería hasta la segunda mitad que llegaría el primer tanto. Serían los locales en el 64 quienes se adelantarían gracias a Iván que lograría superar a Fernando para hacer el 1 a 0.

El Calasanz tenía que reaccionar si quería mantener una jornada más el liderato, y desde el banquillo llegaría la revolución, Sanz y Rubio entrarían al terreno de juego en busca de la remontada, y primero sería Sanz en el 71 quien lograría igualar el electrónico, y diez minutos después sería Rubio quien culminaría la remontada con el 1 a 2.

Los visitantes aguantaron las embestidas de su rival durante el último tramo y, finalmente, se llevan los tres puntos a Soria tras remontar un encuentro que se había puesto muy difícil. El Calasanz volverá a jugar de visitante la próxima jornada y visitará al Cebrereña, equipo de la zona baja, el próximo domingo a las 17.00 horas.

Por otra parte, el C.D. San José volvió a demostrar que un candidato firme al primer puesto del Grupo A que ahora ocupa el C.D. Calasanz. El grupo que dirige Carlos Carramiñana, con un partido menos que sus rivales en la tabla, se impuso por 2-0 al Inter Vista Alegre, segundo clasificado, y tras su quinta victoria consecutiva se sitúa tercero en la clasificación a dos puntos de la segunda plaza. En el partido celebrado después de tres meses en Garray, los goles de Edipo y de Marcos González daban el triunfo a locales. Por otra parte, el Golmayo Camaretas regresó a la senda de las victorias al vencer por 1-0 a Venta de Baños con gol de Alejandro Alcalde en el 20. Los sorianos marcan así distancias sobre la zona de descenso.

Por último, el C.D. San José Femenino perdió por 4-3 ante el C.D. Bovedana en encuentro correspondiente a la décimo novena jornada de Tercera División. El grupo que dirige Hugo Palomar no pudo aguantar el resultado en un partido en el que logró adelantarse en dos ocasiones en el marcador. Marina Rupérez ponía el 0-1 en el 22 y con empate a uno de llegaba al descanso. En el 61, Elia volvía a adelantar a las sorianas pero la locales en apenas siete minutos volteaban en el marcador con dos goles. En el 81, Lucía empataba para las sorianas y poco antes de llegar al tiempo reglamentario, en el 89’, las locales volvían a marcar y casi sin tiempo de prolongación llevarse los tres puntos. Las sorianas juegan el próximo fin de semana ante el Burgos B.