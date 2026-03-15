El Almazán cuaja una gran segunda parte y logra su tercer triunfo consecutivo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán logró su tercera victoria consecutiva al imponerse por 3-0 al Unionistas B en un encuentro que los pupilos de Pablo Ayuso sentenciaron en la segunda parte y donde destacó el tanto que cerró el choque. El convertido por Víctor Moreno en el 83, un chut desde 35 metros que limpió de telarañas la escuadra de una de las porterías de La Arboleda.

El equipo soriano recibía al colista del Grupo VIII, un rival que dio bastante guerra y que jugó de tú a tú a los locales en la primera parte, unos primeros 45 minutos igualados en el los locales no estuvieron del todo finos. Cambió el Almazán en la segunda parte y lo hizo pronto ya que, a los tres minutos, los locales recuperaban un balón en el centro del campo y Albitre filtraba un balón a Ebri quien, en el mano a mano, enviaba el balón a la red. Con el 1-0, los locales tenían otra ocasión clara y 67 los visitantes se quedaban con unos menos por expulsión de Marcos. El central de Unionistas hacía fatal por detrás sobre Albitre cuando el jugador local se iba solo hacía el portero. El trencilla no dudaba en expulsar al jugador salmantino.

Con uno jugador más sobre el verde, el Almazán incrementó su dominio. De esta forma, en el minuto 75 Óscar marcaba el segundo al rematar a la red un centro lateral. El postre al triunfo local se lo brindaba a los aficionados Víctor Moreno con uno de los mejores goles que se han visto en La Arboleda en las últimas campañas. Un disparo lejano con el limpiaba de telarañas la cruceta.