Un técnico, dos trayectorias

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia desaprovechó una buena oportunidad para colarse de nuevo en zona de promoción al perder en Los Pajaritos ante el Atlético Astorga. Un resultado que incrementa el rumbo errático de los rojillos en los últimos meses de competición. Una trayectoria que el equipo, con Ángel Rodríguez al frente según confirmaron fuentes del club soriano, intentará corregir este fin de semana en el duelo que le enfrenta al Coruxo, otro rival directo en la lucha por colarse en play off.

La evolución del Numancia desde la llegada de Ángel Rodríguez al banquillo de Los Pajaritos está marcada por una doble trayectoria. Por un lado, un comienzo muy bueno, esperanzador. Por otro lado, una trayectoria imprevisible y que genera dudas por la dificultad para encadenar resultados positivos. Una doble trayectoria que tuvo un punto de inflexión tras la victoria en O Couto por 0-3.

El encuentro ante el Atlético Astorga fue el vigésimo primero con Ángel Rodríguez como máximo responsable técnico del equipo. Desde su llegada al banquillo, el técnico ha logrado 32 puntos de 63 posibles a través de 9 victorias, cinco empates y siete derrotas en los que se han marcado 27 goles y encajado 19.

El preparador leonés recaló en el Numancia a mediados de octubre, tras el empate ante el Sámano y antes de recibir al Salamanca en la jornada siete. Recogía al equipo en la novena posición con 8 puntos, a tres de la promoción que ocupaba el Marino de Luanco, y a 10 del líder, el Deportivo Fabril. Su llegada supuso un revulsivo para el equipo, que encadenó tres victorias seguidas ante Salamanca (3-1), Marino de Luanco (1-2) y Valladolid Promesas (3-1), que le permitieron colarse en zona de play off. En esa trayectoria, el equipo empataba en Ávila y tropezaba en casa ante su rival de este fin de semana (1-2), para enganchar otra trayectoria de tres victorias seguidas ante Burgos B (0-1), Langreo (3-1) y U.D. Ourense (3-1). Ese inicio estaba marcado por una trayectoria de seis victorias, un empate y una derrota que le situaban a un punto del líder, la Segoviana, tras 14 jornadas ligueras. Y entre medias, disputa la Copa del Rey con buenas sensaciones.

La situación cambia desde O Couto y se mantiene hasta la actualidad, una trayectoria más errática en cuanto a resultados. De los últimos 39 puntos disputados los rojillos sumado 13 puntos en los que ha cosechado tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas. De estar a un punto del liderato ha pasado a decir adiós a ese primer puesto. Tras las derrotas ante Lealtad y Fabril se situó a cuatro puntos de la promoción, un play off que es el objetivo por el que lucha el equipo en este tramo final para evitar que el curso sea un fracaso más allá de unas sensaciones que están lejos de las que el equipo llegó a ofrecer con la llegada del técnico al banquillo y el leonés trabaja para corregir.

Tras la derrota ante Atlético Astorga, y debido al resto de resultados, el Numancia mantiene vivas las opciones de meterse en un play off que sigue a un punto. Y, posiblemente, esa es la mejor noticia de todas tras la errática trayectoria de las últimas jornadas. Una situación que tampoco es un consuelo para un Club que, por presupuesto e instalaciones, aspiraba a todo esta temporada. «El Numancia no puede estar una temporada más en esta categoría», reconocía el preparador rojillo en enero antes de viajar a Segovia. Los rojillos ya preparan el partido ante el Coruxo en otra oportunidad para enderezar el rumbo en el tramo final de competición.

Dani García pide perdón a la afición

Por otra parte, el delantero del Numancia, Dani García, pidió perdón a la afición tras fallar el penalti ante el Atlético Astorga que, por otra parte, tuvo el valor de lanzar. «Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por el error de esta tarde (por ayer) y dar la cara. Siempre intento dar lo mejor de mí, pero no me están saliendo bien las cosas. Seguiré trabajando para que este equipo logre el objetivo. Me reitero, millones de disculpas afición, lo siento», señaló el delantero en redes sociales