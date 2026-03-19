Adriana Verde es quinta en la Copa del Mundo celebrada en Italia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La deportista Adriana Verde, del Club Kickboxing Soria, participó la pasada semana en la Italian World Cup, celebrada en Jesolo (Italia), una de las competiciones internacionales más destacadas del calendario, que reunió a cerca de 3.000 competidores procedentes de 47 países.

La competición comenzó el viernes con la modalidad de kick light, especialidad en la que se proclamó campeona de Europa el pasado mes de septiembre. Adriana se encontró en octavos de final ante la griega Politaki Kalliopi, en un combate muy competido y de gran intensidad, donde finalmente su rival, con una amplia trayectoria internacional, logró decantar el enfrentamiento a su favor.

Adriana Verde mostrando con orgullo en Italia su lugar de origen.CLUB KICKBOXING SORIA

En la modalidad de point fight, una disciplina que no es su especialidad habitual pero en la que busca seguir creciendo y acumulando experiencia, no pudo superar la primera ronda tras enfrentarse a la inglesa Eilidh De Moorehead, especialista en este tipo de combate.

Ya el domingo, en la modalidad de light contact, Adriana mostró su mejor versión. Superó los dieciseisavos de final y logró una importante victoria en octavos frente a la bielorrusa Ulyana Siurlo, una rival muy exigente. Su camino se detuvo en cuartos de final ante la inglesa Mollie Burton, en un combate muy igualado y disputado que se decidió en los instantes finales. La británica alcanzaría posteriormente la final, quedándose a las puertas del oro, lo que refuerza el nivel del enfrentamiento.

Este campeonato supone además el estreno de Adriana en la categoría junior (16-18 años), un salto importante tanto en edad como en nivel competitivo. El cambio de categoría también ha implicado una subida de peso, pasando de competir en 42 kg a hacerlo en 50 kg, lo que conlleva enfrentarse a rivales de mayor envergadura, experiencia y madurez competitiva.

Las sensaciones tras el campeonato son muy positivas, valorando el rendimiento ofrecido en una cita de este nivel. La progresión es evidente y el rendimiento mostrado confirma que se está en el camino correcto. El objetivo ahora es seguir trabajando para continuar mejorando, con la vista puesta en las próximas competiciones del calendario.