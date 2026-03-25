Duelo de canteras en el baloncesto soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La jornada de competición de baloncesto estuvo marcada por los duelos de cantera. De esta manera, se enfrentaron los dos equipos cadetes del Club Soria Baloncesto con victoria para el Codesian mientras que en Segunda Infantil Masculina el Fuente del Rey Basket superaba a CSB. Ya en categoría júnior el CSB superaba al tercer clasificado. Estos fueron los resultados del fin de semana:

1ª División Masculina:

Doble Jornada este fin de semana para el CSB INF TRANSLER en Primera División Infantil Masculina.

Primer partido: FARMACIA SOFÍA CASTRO 6.25 57 - CSB INF TRANSLER 62

Tercera victoria de la temporada en un campo muy complicado. Primera mitad sobresaliente en el aspecto defensivo que permite ir 19 arriba al descanso con una gran acierto debajo de canasta por parte de los sorianos que supieron aprovechar todas sus oportunidades..

En el segundo tiempo se vieron dos caras, la pájara habitual de este equipo en el tercer cuarto donde el equipo local consiguió remontar la desventaja que tenían al descanso, y la del último cuarto donde el equipo visitante sacó la cara de creer hasta el final con un gran acierto desde la línea de 6'75 en momentos clave del partido y la vuelta a una buena defensa lo que hizo que el equipo visitante se llevase finalmente la victoria en un partido con un buen ambiente en las gradas que arroparon a ambos equipos..

Segundo partido: RDL 76 - CSB INF TRANSLER 51

Segundo partido del fin de semana donde la fatiga derivó en falta de intensidad y concentración en momentos clave, lo que unido a la diferencia física y de rotación hicieron que la balanza se decante para el equipo local. Un partido muy físico cargado de jugadas polémicas donde los sorianos salieron a competir y darlo todo hasta el final pese a tener enfrente a un duro rival, los chicos del CSB pueden estar orgullosos pues pese a todo han sabido pelear y competir en la cancha hasta el final.

2ª División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 25 - FDR BASKET 72

Tras una segunda vuelta mejorando en todos los partidos por parte de los sorianos, este fin de semana no ha podido ser así, y han aparecido fantasmas del pasado. El partido comenzó de forma correcta, igualdad de actitud y un poco más de acierto del equipo visitante.

Poco a poco el equipo local dejó de encontrar huecos en la defensa zonal y la falta de concentración, actitud y el acierto local hizo que el resto del partido fuese muy complicado para ellos lo que fue aprovechado por el equipo visitante que sumaban canastas con demasiada facilidad.

Doble jornada para el CSB CAD FORGASA en Segunda División CAD Masculina.

Primer partido: CSB CAD. FORGASA 33 - CSB CODESIAN 78

Derbi de los cadetes de la cantera del CSB soriana. El CSB FORGASA comenzó muy bien contra el duro rival que tenía enfrente y consiguió plantarles cara y jugarles de tú a tú hasta el segundo cuarto.

Después del paso por el vestuario, el CSB CODESIAN subió el ritmo notablemente y el CSB FORGASA no fue capaz de parar el juego y el acierto de su rival debajo del aro. Aún así y teniendo en cuenta la posición en la clasificación del CSB CODESIAN, el CSB FORGASA consiguió mantenerse centrado y jugar mucho mejor que en el partido de ida.

Segundo partido: JUVENTUD BRICOCENTRO 39 - CSB CAD. FORGASA 82

Gran partido del equipo soriano que impuso su ritmo y eficacia desde el primer minuto de partido demostrando una gran superioridad en la cancha y aprovechando todas sus oportunidades en ataque. Buen trabajo también en defensa lo que quedó patente con la gran diferencia en el marcador.

CONTIENDAS ZARATÁN BASKET 08 86 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 36

Un mal comienzo de partido de los sorianos donde las desconexiones temporales y la falta de concentración en defensa unidos a errores en ataque hicieron que los locales se pusieran por delante en el marcador con facilidad. Sin embargo el equipo visitante supo plantar cara en los dos siguientes cuartos y evitaron un cierre de marcador anticipado, lo que ocurrió finalmente a falta de pocos minutos de partido en el luminoso. Mejores sensaciones del equipo. Partido que más allá del resultado nos deja la lesión de uno de los cadetes de refuerzo que tenía el equipo esta jornada.

CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 78 - FILIPENSES 68

Importantísima victoria del Junior del CSB en casa ante el tercer clasificado que le iguala en número de victorias con el basketaverage a favor y un partido menos. Gran partido de los chicos de Soria en un igualado partido y que gracias a un gran baloncesto en ataque con mucho ritmo y a la concentración en las alternancias defensivas les permite dar un pasito más hacia adelante para intentar estar en la segunda fase de la competición.

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 63 - SPB SOLINEC 12

Muy buen trabajo de los sorianos, donde todos los jugadores brillaron desde el primer segundo hasta el último del partido. Un partido donde tras una buena presión en los primeros dos cuartos por parte de los sorianos, pudieron robar mucho y jugar muy bien al contraataque. En este tramo los locales pudieron obtener mucha ventaja y confianza para el resto del encuentro. En el tercer cuarto los sorianos dejaron de presionar pero mantuvieron una muy buena concentración en defensa. Partido muy global de todos los locales, donde compartían muy bien la pelota, realizando un balance defensivo y una defensa en estático muy colectiva con muchas ayudas.

2ª División Femenina:

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 47 - MARISTAS PALENCIA 62

Derrota para las sorianas en un partido en el que gracias a firmar el mejor juego de lo que llevan en la temporada tanto en ataque como en defensa fueron por delante en el marcador ante un rival que en la ida les ganó de 44 puntos. Todo iba bien para las sorianas hasta el comienzo del último cuarto donde la carga de faltas y el poco acierto de cara al aro hicieron que las visitantes se fueran en el marcador y las sorianas no lograsen seguir el ritmo del partido. Partido donde las sorianas tienen que estar contentas por las ganas que le han puesto a un difícil partido y el trabajo que han realizado las chicas que no tiraron la toalla hasta el pitido final.

BFB 44 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 37

Dura derrota en un partido extraño para las sorianas, jugado a ciegas sin tiempo y sin marcador visible lo que no ayudó a las visitantes y en el que no lograron encontrar su ritmo en ningún momento. Comienzos igualados, con los primeros cuartos de poca anotación por ambos equipos en los que se impusieron las defensas, 19-18 al descanso. Tras la salida de vestuarios las locales suben su intensidad y las sorianas no supieron responder con la misma dureza. Muchas pérdidas y poco acierto en el tiro exterior, hacen que el partido finalmente se decante para las locales.

Minibasket Femenino Provincial:

BFB RADIO ARLANZÓN 70 - CSB RED DE CALOR 19

Partido complicado fuera de casa para las pequeñas sorianas a las que les costó entrar en el partido pero que consiguieron mantenerse en el marcador hasta el cuarto parcial. A partir de ahí, errores en defensa y el poco acierto debajo del aro lastraron al equipo visitante lo que supo aprovechar el equipo local que sumó un buen porcentaje de triples para añadir más distancia en el marcador. El equipo de las pequeñas sorianas, debe de seguir trabajando y no perder la concentración incluso cuando el marcador va en contra.