Alberto Toribio: "Terminar la fase regular con opciones de ser primero es un aliciente"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce cierra este sábado la fase regular ante el C.V. Guaguas en Las Palmas en un choque en el que los celestes, ante el líder, tienen la opción de finalizar primeros. Al respecto, el entrenador del equipo soriano, Alberto Toribio, ha reconocido que esa posibilidad es un "aliciente", que pone de manifiesto la buena temporada que viene ejecutando su equipo. El preparador ha destacado cómo se vive el voley en Soria.

Primer y segundo clasificado se miden en el partido que cierra la fase regular, un choque en el que los sorianos, a tres puntos de lo canarios, pueden acabar primeros si enjuagan esa diferencia de tres puntos: "Tiene mérito llegar a la última jornada jugándonos el primer puesto ante Guaguas. Pone en valor la temporada del equipo el llegar con esas posibilidades de acabar primero".

"Para nosotros es un aliciente llegar a último partido con la primera plaza en juego. Quizás no es el objetivo más importante pero sí que ese aliciente nos tiene que permitir dar un poquito más", ha añadido el preparador de los sorianos. Para el responsable técnico celeste su grupo no debería tener presión por ganar el partido explicando que "me gustaría ver un equipo echado para adelante, que disfruta del juego, que quiere meterle el dedo en el ojo al rival".

Sobre qué Guaguas espera sobre la pista del Gran Canaria Arena, Alberto Toribio, que tiene a toda la platilla disponible, indicó que ojalá lo supiera para poder plantear mejor el encuentro. La razón no es otra que el hecho de que el equipo canario, que ha jugador Liga de Campeones esta semana perdiendo 2-3 en casa, el miércoles vuelva a jugar contra el Perugia, vigente campeón de Europa, en Italia donde luchará por colarse en la final a cuatro lo que "sería un premio". Al respecto, señaló que Guaguas ha optado por las dos opciones en Superliga cuando ha jugado en Europa, desde reservar jugadores a acumular minutos, significando que, independientemente de los que haga, el equipo canario "tiene plantilla para ponerte contra las cuerdas". "Bendito problema", ha resuelto el vallisoletano sobre el dilema que pueda tener Guaguas al respecto cuando es líder de la Superliga y tiene opciones de colarse en la final four.

Sobre la victoria de su equipo en Benidorm, Alberto Toribio indicó que el equipo alicantino jugó "un gran partido", exigiendo el máximo a su equipo, lo que dio más "valor" al triunfo. "Nos sobrepusimos a las dificultades", indicó para considerar que una de las claves estuvo en el cuarto set donde, con 18-19, el parcial se ensució un poco y hubo que ir a un tie break en el que su equipo se rehízo tal y como ocurriera ante el Melilla.

La fase regular de Superliga entra en su última jornada teniéndose que aclarar la primera plaza del grupo, el orden de algunas plazas de play off y la última vacante de descenso. Al respecto, para Toribio esta situación habla "bien" del nivel de la competición recordando que los equipos que componen la Liga tienen capacidad para ofrecer rendimientos muy altos en algún partido si bien luego la competición premia también "la regularidad" de ese alto rendimiento.

Para finalizar, el preparador analizó el nivel del voley en Soria, tanto por el trabajo realizado por el C.V. Río Duero como por el C.V. Sporting Santo Domingo. Al respecto, indicó que Soria es uno de los referentes en el voley a nivel nacional y, desde luego, el referente a nivel de Castilla y León. Recordó que en el pabellón de Los Pajaritos hay entrenamientos de voley antes y después del trabajo que realiza su equipo por lo que "el tanto por ciento de deportistas que practican voley es altísimo" si se compara con los habitantes de la ciudad. "Soria es un referente en el mundo del voley nacional desde que empecé a jugar con diez años", ha significado para reconocer que esa fue una de las situaciones que valoró cuando recibió la primera llamada para entrenar al equipo. "También tenemos uno de los pabellones donde acude más afición y donde más ambiente hay y eso es todo un placer", finalizó el preparador celeste.