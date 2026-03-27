El Almazán, a escalar puestos en la tabla

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán regresa este sábado a La Arboleda para enfrentarse a partir de las 17.00 horas al C.D. Villaralbo en un encuentro en el que los de Pablo Ayuso buscan regresar a la senda de las victorias.

Tras una racha de tres victorias consecutivas, cortada el pasado fin de semana en Ávila, los adnamantinos están en una zona cómoda de la tabla, octavos con 38 puntos. Ello no quita para que este sábado busquen tres puntos que les permita ascender algún peldaño en la clasificación. De cara al choque, Pablo Ayuso tiene la baja ya conocida de Marcos Isla y tampoco podrá contar con Ayoub por molestias en una articulación.

Enfrente del Almazán estará en un equipo zamorano que el pasado fin de semana superó 3-2 al Palencia y es undécimo en la clasificación con 31 puntos. Los zamoranos recalan en Almazán con las bajas de Moreta y Lalo por acumulación de amonestaciones.