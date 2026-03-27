El C.V. Grupo Herce no renuncia al primer puesto

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce salta este sábado a la pista del Gran Canaria Arena, desde las 19.30 horas, para luchar por el primer puesto de la Superliga en el encuentro que pone final a la fase regular de competición.

Para lograr esa primera plaza los de Alberto Toribio deberán sumar los tres puntos ante el ‘todopoderoso’ C.V. Guaguas, vigente campeón y principal candidato al revalidar el título liguero. Conscientes de esa dificultad, y sin tener nada que perder, los sorianos afrontan el choque sin presión por lo que Toribio confía en eso sirva para dar «un paso adelante».

El técnico de los sorianos, que tiene a toda su plantilla disponible, se mide a un equipo canario que combina Liga de campeones, jugó el sábado y vuelve a jugar el miércoles en Italia, con Superliga, una situación de la que se quieren aprovechar. Esa es una de las dudas del choque, si el equipo canario dará descanso a los más habituales en Champions y jugará con los reservas o hará una mezcla de ambos. Haga lo que haga, Camarero tiene un superequipo al que los celestes ya ganaron en la ida en Los Pajaritos 3-1 (25/19 25/17 25/27 25/17).

De esta forma, la rotación inicial de los celestes podría ser la siguiente: Lindberg y Omar Hoyos en la recepción, con Moreno de opuesto, Mimoun y Joan Domenech en la red con Arnau Masiá de líbero y el soriano Lucas Lorente en la distribución.

Por ser el último partido de fase regular la jornada se disputa en horario unificado. Pase lo que pase en Gran Canaria, el equipo de Alberto Toribio sabrá este sábado qué equipo será el primer rival en los play offs por el título. Igualmente se sabrá que otro equipo pierde la categoría.