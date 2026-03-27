El Calasanz recibe a un rival directo y el San José viaja a Villarcayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

C.D. Calasanz y C.D. San José, amigos y rivales. Los dos equipos sorianos de la capital en la Regional Aficionados afrontan este sábado dos encuentros que les sitúan en esa situación. El C.D. Calasanz recibe en el José Andrés Diago al Briviesca, 16.30 horas, mientras que el San José viaja a tierras burgalesas para medirse al Villarcayo Nela.

Los dos equipos sorianos son rivales. El Calasanz en líder con el San José segundo a seis puntos con un partidos menos por lo que no renuncia a ese primer puesto. Esta tarde también son amigos porque el Calasanz recibe al Briviesca, tercer clasificado con los mismos puntos que el San José por lo que, de ganar, confirmaría su liderato y echaría una mano a los de Carlos Carramiñana de cara a, si no llegan al liderato, asegurar ese segundo puesto.

Así las cosas, los de Fran Valero pueden dar esta tarde un golpe encima de la mesa en caso de lograr la victoria ya que los tres puntos les permitiría mantener la ventaja para disputar después encuentros ante unos rivales más asequibles. El Briviesca acumula seis partidos sin perder y esa última derrota fue ante el San José en enero (1-4).

Por su parte, el C.D. San José visita a un rival que ocupa una cómoda séptima posición y acumula cinco encuentros sin perder después de tres victorias y dos empates. Es decir, un desplazamiento a la cancha de un rival incómodo ante el que los pupilos de Carlos Carramiñana tendrán que hacer un gran partido para conseguir los tres puntos.

En esta misma categoría, Golmayo Camaretas y Sporting Uxama miden sus fuerzas este domingo en la Ciudad Deportiva, desde las 16.30 horas, en un duelo provincial de necesitados. En especial el equipo burgense que ocupa zona de descenso y necesitaría ganar partidos para salir de esa zona. Tampoco está para regalar el Golmayo Camaretas que, si bien está fuera del descenso, necesita sumar puntos y escalar posiciones para evitar posibles arrastres.