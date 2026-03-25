El Calasanz mira de reojo a la Tercera División a seis jornadas del final

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Grupo A de la Regional Aficionados de Castilla y León, con permiso de otros equipos implicados, está atenta al pulso entre el C.D. Calasanz y el C.D. San José en esa pugna por dar el salto a Tercera División. Cuando faltan seis jornadas para finalizar la temporada, el equipo calasancio parte con una ligera ventaja sobre el otro equipo soriano al liderar la categoría y tener un final de temporada un poco más cómodo que el rival.

Tanto el C.D. Calasanz de Fran Valero como el C.D. San José de Carlos Carramiñana luchan en esto momentos por ascender al Grupo VIII de Tercera División desde la Regional Aficionados. En este sentido, asciende de forma directa el primer clasificado mientras que segundo y tercero, como ya ocurriera la temporada pasada con el Numancia B, tendrán su oportunidad en una segunda fase de play off contra el segundo y tercer clasificado del Grupo B.

Cuando faltan seis jornadas para la finalización de la fase regular, el C.D. Calasanz lidera la clasificación con 55 puntos, seis más que un C.D. San José que es segundo pero con un partido menos en su casillero por lo que, de ganar dicho compromiso, podría reducir esta desventaja o ampliarla sobre el resto de rivales que vienen por detrás. En este sentido, Briviesca e Internacional Vista Alegre están en estos momentos a seis del liderato con los mismos puntos que el San José. Así está la clasificación del Grupo VIII de Tercera División.

De cara a ese tramo final de competición, el C.D. Calasanz tiene mejores cartas en la mano para lograr ese ascenso directo. Por un lado ya es líder y con ventaja sobre sus rivales a falta de que el San José dirima ese choque aplazado. Esos seis puntos cuando quedan 18 por disputarse en una renta a tener en cuenta. Por otro lado, de esos seis partidos, cuatro son contra rivales de la zona baja mientras que los otros dos son enfrenamientos ante conjuntos que ahora ocupan puestos de la zona alta. Además, ante estos rivales los de Fran Valero sumaban 15 puntos de 18 posibles en la primera vuelta del torneo.

Uno de los partidos más complicados para el equipo calasancio tiene lugar este fin de semana al recibir en José Andrés Diago al Briviesca, tercer clasificado, y equipo que ganó a los sorianos en la primera vuelta 2-1.El calendario del Calasanz hasta el final de temporada es siguiente:

Jornada 25: C.D. Calasanz-Briviesca (2-1 en la ida).

Jornada 26: Venta de Baños-C.D. Calasanz (5-1 en la ida)

Jornada 27: C.D. Calasanz-Capiscol (0-1 en la ida)

Jornada 28: Sporting Uxama-C.D. Calasanz (2-0 en la ida).

Jornada 29: C.D. Calasanz-El Espinar (0-6 en la ida).

Jornada 30: Internacional Vista Alegre-C.D. Calasanz (4-0)

El C.D. San José está al acecho de ese liderato. El grupo que dirige Carlos Carramiñana juega en dos frentes en las últimas jornadas y tiene sobre el papel rivales que son un poco más complicados, rivales que ocupan la zona media o media alta y menos conjuntos de la zona baja o media baja. El primer frente es intentar luchar por la primera plaza y el segundo, de no llegar a esa meta, proteger esa segunda posición que tienen en estos momentos.

Ante esos rivales, incluyendo el partido aplazado ante al Cebrereña, los de Carlos Carramiñana sumaron 10 puntos en la primera vuelta si bien el C.D. San José llega a este tramo final de competición en un gran momento como lo demuestran las siete victorias consecutivas que acumula en la competición. Los sorianos aprovecharán el parón de la competición en Semana Santa para disputar el partido aplazado ante la Cebrereña, el Jueves Santo (2 de abril), en el Campo de San Juan de Garray a las 15.30 horas. El calendario del C.D. San José hasta el final de temporada es el siguiente: