El C.A. Puente del Canto anima a correr

Grupo de mujeres que participaron en la quedada organizada por el C.A. Puente del Canto.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Trotar sin marcarse una distancia máxima, correr sin fijarse un objetivo de tiempo. Disfrutar de ponerse las zapatillas y engancharse a la 'droga' que acaba suponiendo rodar en grupo.

Un grupo de mujeres quedaron en la tarde del pasado viernes en las márgenes del Duero con ese objetivo. Una iniciativa que parte del Club Atletismo Puente del Canto de realizar quedadas para aquellos aficionados que no han corrido nunca. Y la idea, de socias del propio club, fue hacerlo para mujeres toda vez que la representación de féminas en la entidad en inferior al de hombre, 22 de 192 socios.

"La idea es crear un espacio donde puedan empezar a correr sin presión, sin ritmos y sin vergüenza. Si alguien necesitaba caminar, caminábamos pero ¡ninguna se quedaba sola!", relatan las socias del Club Atletismo Puente del Canto que han promovido la iniciativa.

Y la idea salió bien porque en la misma casi participaron 20 deportistas que, vista la experiencia, es posible que se animen a repetir y engancharse a esa 'droga' que supone calzarse unas zapatillas y trotar por el placer de corre.