El olvegueño Iván Marco se proclama campeón del Campano con un ejemplar de 63 centímetros

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El olvegueño Iván Marco Gil se ha proclamado vencedor del XXII Concurso del Campano Soriano de pesca sin muerte que organiza el club deportivo con el mismo nombre, una cita que contó con 54 participantes marcada por el fuerte viento reinante en el que hubo un total de 86 capturas.

De nuevo, ninguno de los anteriores campeones ha logrado repetir triunfo manteniéndose una tradición que dura 22 ediciones. Iván Marco se ha impuesto tras sacar del agua un ejemplar de 63 centímetros. Dentro de la categoría al Mejor Socio del club de pesca soriano, el triunfo fue para Guillermo Pereira con un ejemplar de 59 centímetros. En cuanto al ránking de participantes con mayor número de capturas, el triunfo fue para Adrián Serrano con seis piezas, seguido de Rubén Romero y Eduardo Manrique con cuatro y de Mario de Diego con tres.

El ganador del Campano Soriano, Iván Marco Gil.C.D. CAMPANO SORIANO

La XXII edición del Campano Soriano contó finalmente con 54 participantes que afrontaron un campeonato y una desveda de la pintona marcada por un viento con el que hubo que lidiar. «Estamos contentos con la participación. El torneo, la desveda de la trucha, a veces coincide con la Semana Santa por lo que los aficionados a la pesca suelen tener compromisos familiares. Tenemos socios que no han podido estar presentes en el concurso por esos compromisos familiares», señaló Ismael Marina Gañán, presidente del C.D. Campano Soriano, quien explicó que el fuerte viento no facilitó la jornada de pesca, una situación especialmente incómoda para aquellos que los hacen con mosca.

La pieza ganadora en el momento de ser medida.C.D. CAMPANO SORIANO

Esta edición del Campano Soriano sirvió para conmemorar el 25 aniversario del club, una conmemoración que arrancó en la tarde del viernes con motivo del Pregón que tuvo lugar en el Hotel Leonor a cargo de varios socios fundadores. Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades, se hizo entrega de la txapela de campeón a aquellos vencedores del torneo en las primeras ediciones del mismo. El acto de entrega de premios tuvo también lugar en el Hotel Leonor.