El BM Soria compite pero no es suficiente

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria perdió por 20-22 ante Puerto Sagunto en un encuentro igualado en el que los amarillos compitieron muy bien por momentos, lo que no fue suficiente para llevarse los dos puntos. El equipo de Oriol Castellarnau se mantiene a dos puntos de la zona de salvación toda vez que sus rivales en esa pelea, BM Zaragoza y Base Oviedo perdieron sus respectivos compromisos.

Los amarillos plantan cara y compiten en esta División de Honor Plata. El problema es que, a lo largo de 60 minutos, sufren desconexiones que permiten reaccionar al rival. Y por ahí se le van los puntos a los de Oriol Castellarnau. Y por ahí se le puede ir la permanencia a los amarillos si no reducen las mismas.

El encuentro ante todo un segundo clasificado recién descendido de Asobal que quiere regresar a la División de Honor fue vibrante, igualado, con un BM Soria muy bien en defensa y con un Paco Revuelta inspirado bajo palos. Fue así como el partido tuvo un comienzo igualado que los amarillos lograron desequilibrar un poco a su favor, 8-6, en el minuto 19. De ahí al final de la primer parte, hubo sequía goleadora de los locales lo que permitió a Puerto Sagunto irse al descanso dos arriba, 9-11. Los amarillos no vieron puerta durante 11 minutos.

De nuevo hubo esperanza en el inicio de la segunda parte. Un buen comienzo, con acierto en ataque, una buena defensa y un gran Paco Revuelta. El resultado de todo ello, un parcial de 5-0 para locales y un marcador de tres arriba, 14-11, en el 38. Y viéndose arriba, nueva desconexión. Tardó 10 minutos el Puerto Sagunto en marcar en esa reanudación, 14-12 en el minuto 40, y menos de tres en empatar en partido, empate a 14 en el 42. Y vuelta a empezar.

En el tramo final del encuentro, los visitantes estuvieron un poco más acertados y el ataque amarillo, que llegó a ponerse 19-20 en el 56, se topó en parte en el arquero visitante. El choque terminaba 20-22. Los rivales en la lucha por la permanencia también perdieron y los amarillos siguen a dos puntos de la salvación.