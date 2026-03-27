El BM Soria afronta otra final

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria regresa este sábado al San Andrés para medirse, desde las 18.00 horas, al Fertiberia Puerto Sagunto en otra final para el grupo que dirige Oriol Castellarnau en esa pelea por lograr la permanencia en la División de Honor Plata en la que no se va a rendir.

El equipo amarillo, tras empatar en Pamplona y tener unos días de descanso que le han venido bien al equipo, recibe al segundo clasificado, un conjunto que llega a Soria con el objetivo de ascender de nuevo a Liga Asobal: «Nos enfrentamos al segundo, un rival que está sacando número espectaculares. Están jugando muy bien y les tenemos muchísimo respeto pero jugamos en casa, vamos con confianza y queremos sacar todos los puntos que podamos".

"Es un equipo que tampoco corre muchísimo pero te puede encadenar parciales en contra, sobre todo cuando está su defensa más titular, la que acumula mas minutos. Es una defensa muy difícil de superar y puede ser que tú no metas gol y ellos encadenen un contraataque, ahí es el momento de saber parar, hemos trabajado alguna situación más cerrada para intentar meter un gol y, a partir de ahí, romper la dinámica y que nos crezcan en ese sistema defensivo", ha añadido sobre los posibles altibajos en el partido.

Castellarnau indicó que su equipo llega con confianza al partido tras los últimos encuentros y no escondió que lograr la permanencia pasa por intentar «ganarlo todo». "El gran secreto está en intentar sumar cada semana. Siempre es lo mismo, centrarse en cada partido, sobre todo en casa, pero hay que intentar sacarlo todo", expresaba el preparador de los amarillos.

Castellarnau confía en que su plan de partido salga adelante, un plan que pasa por "entender qué jugadores son ellos, cómo están en pista", y desde ahí ver donde pueden "desequilibrar en ataque y que no nos desequilibren".

«Los números me siguen saliendo pero es que ahora mismo nos veo capaces de todo. Ahora viene gente de arriba pero viene a casa y aquí (por el San Andrés) hemos demostrado que competimos y tenemos una madurez diferente», recalcó ante los medios para significar que la clave es «competir», sobre la pista y evitar los altibajos que hay en algún punto del encuentro es la clave ya que "si compites acaba saliendo". De cara al choque ante los valencianos tiene la baja de Marquinhos y Jon y la duda de Etayo.