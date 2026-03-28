Marcos González remonta en un minuto y el San José logra su octava victoria consecutiva

Publicado por Área 11 Villarcayo Creado: Actualizado:

El San José remonta en un minuto al Villarcayo Nela y gana 1 a 2. Zayas adelantaría a los locales, pero dos goles de Marcos en el 81 y en el 82 le dan tres puntos a los visitantes para seguir peleando el liderato.

El San José llegaba al Municipal El Soto para medirse al Villarcayo Nela en un duelo vital para los visitantes si querían seguir la estela del Calasanz. Comenzaba el encuentro y en tan solo cinco minutos el colegiado expulsaría a Aketza y dejaría a los locales con un jugador menos. Pese a estar con 10, Zayas adelantaría al Villarcayo Nela al cuarto de hora de partido.

El San José tenía que reaccionar si quería sacar algo en su visita. Pasaban los minutos y el tanto del empate se le resistía. No sería hasta el minuto 81 cuando llegaría el tanto del empate gracias a Marcos, pero el jugador quería la victoria y solamente necesitaría un minuto más para lograr remontar el encuentro en una actuación magnífica del jugador.

Los locales se quedarían con otro jugador menos por la expulsión de Iker en el descuento, y finalmente, los tres puntos se los queda el San José y se mantiene a seis puntos del Calasanz con un partido menos. El próximo duelo del San José será este Jueves Santo en el aplazado que disputa en el campo de San Juan de Garray ante la Cebrereña.