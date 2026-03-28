El C.V. Grupo Herce pierde en Canarias y se medirá a Teruel en los cuartos de final por el título

Publicado por Área 11 Las Palmas de Gran Canaria Creado: Actualizado:

Llegaba con opciones Grupo Herce Soria Voleibol para acabar primero la fase regular, pero para ello debía ganar e impedir que los locales sumasen dos sets. Sin embargo, desde el pitido inicial, se antojó complicado que los de Alberto Toribio pudiesen arrebatarle el liderato al todo poderoso CV Guaguas que se impuso por 3-0. Los celestes se medirán en la primera ronda de la lucha por el título a Pamesa Teruel en un ronda que arranca el próximo 11. C.V. San Roque pierde la categoría. Así queda la fase regular de la Superliga tras la última jornada.

Conseguía Grupo Herce Soria anotar el primer punto del partido, pero la alegría duraba muy poco. La defensa de Guaguas imponía su ley para permitir a los locales colocarse muy pronto por delante en el marcador con un punto por el centro. Encontraron ahí un filón los canarios, que machacaban a su rival y colocaban el 7-3 en el luminoso. No lo dudaba Toribio, que pedía su primer tiempo muerto, pero lo cierto es que los suyos tenían más que problemas para recepcionar esos ataques por el centro de los locales, que se iban hasta los 7 puntos de renta (10-3). Tenía que volver a parar el partido el técnico de los celestes, pero la situación no mejoraba (13-5). Había que seguir intentándolo y Toribio movía fichas, primero daba entrada a Castellà en el lugar de Lorente, y poco después, tras encajar dos puntos más, era Villalba el que daba descanso a Domenech, peor nada funcionaba y los locales se iban hasta los 11 puntos de ventaja (16-5). No hubo ya mucha historia, aunque los sorianos pelearon por maquillar al menos el marcador (25-14).

Quedaba una oportunidad, pero había que ganar la segunda manga sí o sí, pero el inicio del set fue un calco del primero, con dominio absoluto de los locales, que ponían pronto el 8-3 en el luminoso. Apretaba con todo grupo Herce Soria, que conseguía, al menos, evitar que la diferencia fuese a más durante muchos minutos para después ir poco a poco metiéndose en el partido y colocarse a solo dos puntos del rival (17-15). Le tocaba al técnico de Guaguas parar el partido, pero a él sí le funcionaba la charla y los suyos recuperaban el control para anotar tres puntos consecutivos y volver a traspasar todos los nervios al cuadro soriano (20-15). Una renta que no pudieron ya enjugar los visitantes, que veían como Guaguas ganaba su segundo set y certificaba ya su primer puesto en la fase regular.

Sin nada ya en juego más que el honor, los sorianos, mucho menos presionados, mostraron otra cara en el tercer set, que comenzó con mucha más igualdad y pequeñas rentas celestes (4-6). Apretaba Guaguas, que no estaba dispuesto a ceder el set, pero tres bloqueos consecutivos permitían a Grupo Herce Soria mantenerse por delante (7-9). Pero los canarios hacían la goma una y otra vez hasta que, de nuevo por el centro, conseguían volver a colocarse por delante (17-16). Una renta que acabó siendo decisiva aunque los de Toribio pelearon hasta el final.