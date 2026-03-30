El C.V. Grupo Herce termina la fase regular con unos número notables

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce ya piensa en los play offs por el título de Superliga, una pelea en la que medirá a Pamesa Teruel en cuartos de final. Los sorianos terminaron la fase regular en segunda posición pero mejorando los número de la pasada temporada y, de nuevo, por detrás del ‘todopoderoso’ C.V. Guaguas.

Los celestes afrontaban el último encuentro de fase regular con la posibilidad de acabar en primera posición, una posibilidad que no fue tal ya que C.V. Guaguas impuso su ley sobre el parqué del Gran Canaria Arena. Los de Sergio Camarero apenas dieron opciones al ganar por 3-0 (25-14/25-20/25-23).

El resultado dejaba a los celestes en la segunda plaza tras un balance en fase regular de 19 partidos ganados, 15 en los que sumó tres puntos y cuatro en los que sumó dos, y tres derrotas. Esas derrotas tuvieron lugar a domicilio ante C.V. Manacor y C.V. Guaguas y el ‘accidente’ en casa ante Servigroup Benidorm (2-3).

En este sentido, sin obviar el tortazo de la Copa, cabe señalar que los de Alberto Toribio mejoran los números de la pasada temporada al firmar 54 puntos frente a 51 y tres derrotas frente a cinco. El curso pasado fue segundo empatado a puntos con Guaguas que fue primero, un equipo canario que esta temporada se ha ido a los 60 puntos tras dos derrotas, una de ellas en Los Pajaritos.

Tras la fase regular, los de Alberto Toribio se medirán en cuartos de final de la lucha por el título a Pamesa Teruel, equipo que el pasado fin de semana perdía 2-3 ante Cisneros La Laguna tras desaprovechar varias bolas de patido. Los celestes le tienen cogida la medida a los turolenses esta temporada ya que han ganado los dos partidos oficiales que han disputado. En Los Planos, en la tercera jornada, ganaban 0-3 (14-25/15-25 y 34-36). Ya en Los Pajaritos, los de Toribio se imponían igualmente por 3-0 (25-20/25-19 y 25-16). El ganador se enfrentaría en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre Conqueridor Valencia y C.V. Melilla.

Por el otro lado del cuadro, el favorito al título de Superliga, C.V. Guaguas, se medirá en primera ronda a Unicaja Almería. El otro enfrentamientos de cuartos enfrenta a Cisneros La Laguna con C.V. Manacor. El C.V. San Roque descendía a Superliga2.