Toribio, el impulsor de Grupo Herce

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El play off por el título de la Superliga arranca este sábado en Teruel para un Grupo Herce Soria que puede presumir de haber sido finalista en las tres últimas temporadas de la mano de Alberto Toribio como director de orquesta desde el banquillo. El entrenador vallisoletano llegaba a Soria en 2021 y en estas cinco campañas ha puesto en el mapa del voleibol nacional a un club modesto al que tras su refundación le costó consolidarse en la máxima categoría. Toribio ha sido, sin lugar a dudas, el gran impulsor para recuperar la gloria de épocas pasadas por parte del voley soriano.

El estreno del Grupo Herce en los play off de este curso tendrá lugar en Los Planos de Teruel desde las 18.30 horas del sábado. Los celestes parte como favoritos para superar los cuartos por su segunda plaza en la fase regular y por los antecedentes de ejercicios anteriores.

El Río Duero ya sabía lo que era clasificarse para los play off antes de la llegada de Toribio a Los Pajaritos, aunque bien es cierto que su recorrido siempre era muy corto. En la primera temporada del pucelano en Soria, la 2021-2022, se caía a las primeras de cambio en unos cuartos de final en los que Palma era el verdugo ganando los dos partidos, 3-1 en tierras baleares y 2-3 en Los Pajaritos. Una serie condicionada por los problemas físicos de algunos de los jugadores más importantes de los celestes como Mario Junior o Álex San Martín.

Al margen de las tres finales de la Superliga ante el poderoso Guaguas, esta serie ante Palma ha sido la única en la que el Grupo Herce de Toribio ha hincado la rodilla, aunque dificultades ha tenido en otras eliminatorias como en los cuartos de final del año pasado al perder el primer partido en Melilla. Un momento complicado al que los sorianos le dieron la vuelta ganando los dos compromisos jugados en Los Pajaritos. Otra situación difícil fue cuando se perdía en Teruel y de nuevo Los Pajaritos tenían que salir al rescate.

El curriculum de Toribio al frente del Grupo Herce lo dice todo con las tres últimas finales de la Superliga disputadas contra un Guaguas Las Palmas que gracias a su potencial económico está siendo el gran dominador del voleibol español con nada menos que cuatro títulos en las cinco últimas temporadas.

El Grupo Herce del presente ejercicio está teniendo una actuación notable llegando a luchar por la primera posición de la fase regular hasta la última jornada. Los de Alberto Toribio terminaron con 54 puntos después de 19 victorias y tan solo tres derrotas.

Los celestes se verán las caras en los cuartos de final de los play off con el Pamesa Teruel, séptimo clasificado con 32 puntos. La primera vez que se enfrentaron ambas escuadras esta campaña en partido oficial fue el pasado 8 de noviembre en Los Planos. Era la tercera jornada de la Superliga y los sorianos ganaron con un contundente 0-3. En la vuelta en Los Pajaritos, los de Toribio volvieron a lograr otra victoria solvente por 3-0. Dominio total de los celestes ante los turolenses.

La última vez que los dos equipos se vieron las caras en unos play off fue en las semifinales de la temporada 2022-2023. Los turolenses se adelantaron en la eliminatoria tras remontar el primer encuentro en Los Planos. Pese a que los celestes se llevaron los dos primeros sets, los aragoneses remontaron delante de su afición para vencer los tres siguientes y lograr el primer punto de la eliminatoria.

Pero los de Toribio fueron capaces de darle la vuelta a la situación en Los Pajaritos ganando en el segundo y tercero choque de las semifinales. En ambos duelos, los sorianos se impusieron por 3-1, metiéndose en la final de la Superliga. Era la primera final de Toribio y la primera del Río Duero Soria.