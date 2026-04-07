El Triatlón Soriano se juega el pódium en la Liga Nacional de Clubes

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La Liga Nacional de Clubes de Duatlón 2026 se decidirá en Albacete, con la disputa de las dos últimas jornadas el 11 y 12 de abril. En las mismas se pondrán en juego los títulos nacionales de Duatlón por Clubes, y Duatlón SuperSprint Relevos-Parejas, en un fin de semana que volverá a concentrar en la ciudad castellano-manchega la atención del triatlón nacional reuniendo a clubes de toda España para la resolución de las Ligas, ascensos y descensos. En esa cita estará el Deporama Triatlón Soriano, que defiende el segundo puesto en la Liga Nacional Masculina mientras que tratará de entrar en el pódium en la femenina.

En la Liga Nacional de Duatlón Masculina, el club soriano ocupa la segunda posición de la general tras las cinco primeras pruebas. Los sorianos suman 186 puntos, uno más que Diablillos Rivas. El líder de esta competición es Triatlón Dental Peñota con 218 puntos mientras que la cuarta plaza recae en C.D. Delikia con 179. De ahí que el conjunto masculino del Tri Soriano acuda a la cita de Albacete con el principal objetivo de proteger esa segunda posición.

Ya en la Liga Nacional de Duatlón Femenina, el Triatlón Soriano ocupa la cuarta plaza de la general y de ahí que el reto en Albacete sea colarse entre los tres primeros. Las sorianas acumulan en su casillero 173 puntos mientras que el tercer equipo en la general, Triatlón Alcobendas, suma 181. La segunda posición de la general la ocupa el CEA Bétera con 185 puntos y de ahí la posibilidad de luchar igualmente por esa segunda posición. Más alejada queda la primera plaza que ocupa Diablillos de Rivas con 222 puntos.

Según informa la Federación Española de Triatlón, la sexta jornada de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón, con el Campeonato de España de Duatlón por Clubes, ocupará la mañana del sábado 11 de abril dando inicio a las competiciones con las carreras de Tercera y Segunda División, tanto femeninas como masculinas. La numerosa participación en la Tercera División, buscando una plaza en las categorías superiores, llevará a disputar dos series de carrera en Tercera masculina. Las pruebas de Primera División se celebrarán en la tarde del sábado, a partir de las 17.15 horas la femenina, y las 18.30 horas la masculina.

El domingo 12 de abril se disputará el Campeonato de España de Duatlón SuperSprint Relevos-Parejas, una de las competiciones más estratégicas de la temporada, en las que tres parejas de cada club van incorporándose a carrera y relevándose para realizar cada una un Duatlón en la distancia más corta del reglamento FETRI. A partir de las 8.30 horas tendrán lugar las salidas de las tres categorías femeninas, Primera, Segunda, Tercera y Open; y a partir de las 10.30 horas las de las tres competiciones masculinas. En la misma jornada del domingo se disputará el Duatlón popular Ciudad de Albacete, prueba individual en distancia sprint, y puntuable para el Ranking Nacional de Duatlón. La salida se dará a las 12.15 horas en la categoría masculina, y 12.30 horas en la femenina.