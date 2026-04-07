El BM Soria firma su mejor refuerzo para luchar por la salvación

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria se refuerza para el tramo final de temporada en el que luchará por la permanencia en la División de Honor Plata. Y lo hace de la mejor manera posible dentro de sus modestas posibilidades. Marquinhos ha recibido el alta médica por lo que se incorporará a los entrenamientos y, si Oriol Castellarnau lo estima oportuno, podría estar a su disposición para el partido de este sábado ante Club Cisne en Pontevedra.

La recuperación del lateral izquierdo amarillo ha sido una losa para el equipo soriano en los últimos encuentros desde el punto de vista ofensivo. Con el alta médica bajo el brazo, el jugador ofrecerá una variante más al ataque de Oriol Castellarnau en este tramo final, desde lanzamiento a uno contra uno entre otros.

Basta con ver los números de Marquinhos desde el punto de vista ofensivo para ver su importancia en el esquema de los sorianos. El jugador se lesionó en la jornada 17 de competición, el partido ante el Barça Atlétic, cuando era máximo realizado de la categoría con 121 goles, más de siete tantos de media por encuentro. Tras ocho jornadas en dique seco, el brasileño se mantiene como máximo realizador de los amarillos y séptimo máximo anotador de la competición. Y de ahí la importancia que el jugador tiene en labores ofensivas para el cuadro amarillo.

Marquinhos se incorporará a los entrenamientos en breve y, según su evolución a lo largo de la semana, será Oriol Castellarnau quien tenga la última palabra sobre su convocatoria de cara al compromiso de este fin de semana ante Cisne. En cualquier caso, salvo recaída no deseada, el jugador sí estará el próximo día 18 sobre la pista del San Andrés en el trascendental encuentro por la salvación ante San Pablo Burgos.

Antes de esa cita, el BM Soria prepara el choque de este sábado, a partir de las 20.00 horas, ante Club Cisne en Pontevedra. El equipo gallego, que ganó 31-32 en el San Andrés, ha sumado tres de los últimos cuatro puntos disputados y eso le ha permitido alejarse de la zona de descenso. Los pupilos de Oriol Castellarnau están a dos puntos de BM Zaragoza y Base Oviedo, equipo que ocupan las plazas de promoción y permanencia y principales rivales en la lucha por la salvación. En este sentido, cabe señala que el BM Zaragoza recibe la visita de Servigroup Benidorm mientras que Base Oviedo recibe a Agustinos Alicante.