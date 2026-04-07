Nueva quedada del Puente del Canto para animar a correr a mujeres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Atletismo Puente del Canto organiza este viernes en el Sotoplaya una nueva quedada para correr dirigida a mujeres. Tras la buena acogida de las dos primeras citas, las propias participantes ha decidido quedar todos los viernes para trotar por las inmediaciones del río Duero.

Cartel de la quedada para este viernes.HDS

Cabe recordar que las quedadas tienen lugar en el Sotoplaya a las 20.00 horas. El objetivo de las mismas no es otro que animar a las mujeres a correr por los márgenes del Duero sin ningún tipo de presión por tiempos, ritmos o kilómetros recorridos. Para ello, antes de salir a correr se organizan varios grupos entre las asistentes y así se empieza a rodar.

La idea de realizar estas quedadas nació en el seno del Club Atletismo Puente del Canto, en concreto en socias de la entidad, para animar al sexo femenino a probar con el deporte del atletismo toda vez que en la entidad cuenta con 22 mujeres de un total de 122 socios. En la primera de las quedadas alrededor de una veintena de corredoras se dieron cita en las márgenes del Duero.