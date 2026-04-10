El Grupo Herce inicia el asalto al título

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce inicia este sábado la lucha por el título de Superliga con el primero de los encuentros de cuartos de final que le enfrenta a Pamesa Teruel, séptimo clasificado. El compromiso, a disputar en el pabellón de Los Planos a las 18.30 horas, es el primero de una serie al mejor de tres partidos en el que los celestes, mejor situados en fase regular al finalizar en segunda posición, tienen el factor cancha a su favor. El segundo y tercer encuentro, este último si procede, se disputaría el próximo fin de semana en Los Pajaritos.

Los de Alberto Toribio inician una lucha por el título en cuyo horizonte se vislumbra la figura de favorito de C.V. Guaguas. En esa pelea el gran y primer objetivo no es otro que superar esta primera ronda de cuartos toda vez que los cuatro primeros de la competición, lo que llegan a semifinales, se garantizan una plaza para jugar en Europa el curso que viene. "Si echamos la vista atrás, el objetivo primordial era estar entre los cuatro primeros de la Liga y eso supone pasar los cuartos de final. Hay que insistir en eso, en ganar esta eliminatoria ante Teruel como un momento importante también para el club", apuntaba el técnico celeste el pasado jueves en su comparecencia ante los medios quien, lógicamente, no va a renunciar a que su equipo se meta por cuarta temporada consecutiva en la final de la competición, lo que supondría ampliar los hitos conseguidos hasta la fecha.

El equipo soriano sale victorioso de los encuentros ante Pamesa Teruel de esta temporada ya que en ambos se impuso por 3-0 (14-25/15-25 y 34-36) en Los Planos y (25-20/25-19 y 25-16) en Los Pajaritos. En play offs la última vez que ambos conjunto midieron fuerzas fue en la temporada 22-23 en semifinales, un compromiso en el que se impusieron los sorianos 2-1, siendo la primera final con Alberto Toribio en el banquillo. Pese a estas estadísticas, el equipo soriano tiene claro que se empieza de cero. "Ahora todos somos iguales", recordaba Toribio el jueves.

De cara al choque el preparador celeste tiene a toda su plantilla disponible. De esta forma la rotación inicial en Los Planos podría ser la formada por Lindberg y Omar Hoyos en la recepción, con Moreno de opuesto, Mimoun y Joan Domenech en la red con Arnau Masiá de líbero y el soriano Lucas Lorente en la distribución.

Enfrente del C.V. Grupo Herce estará un Pamesa Teruel que juega en casa, un pabellón de Los Planos donde la afición se vuelca con el equipo, uno de los aspectos a los que tendrán que hacer frente los de Toribio. «Es un equipo capaz de jugar muy bien en muchos momentos que igual no ha tenido continuidad", recordaba el entrenador vallisoletano. Los argentinos Alfredo Gómez y Spelt son dos de los rivales a vigilar en los locales. Los celestes tendrá apoyo en la grada y de ahí que se prevea un buen ambiente en el recinto turolense.