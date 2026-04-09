Alberto Toribio: "Cuando tenemos que demostrar lo ambiciosos que somos es ahora"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, calificó de «espectacular», la temporada que está haciendo su equipo y señaló que quiere ver conjunto «ambicioso», de cara a los play offs por el título que arrancan este sábado en Teruel. El técnico no escondió que el objetivo es alcanzar las semifinales para, al menos, asegurarse una plaza en Europa para la próxima temporada.

El preparador de los celestes también dejó claro que, por muy bien que le haya ido a los suyos en fase regular, el play offs no deja de ser una competición diferente a todo lo anterior y de ahí que no haya ni un ápice de relajación en su equipo. «Si tienes relajación en el momento más importante, apaga y vámonos. Ahora todos somos iguales. Hay muchos ejemplos de play offs en el que los de abajo han ganado a los de arriba», advirtió para significar que su equipo tiene ganas de afrontar «el momento más importante de la temporada».

El técnico ha recalcado que pasar ronda de cuartos es lo más importante. Por un lado, por ser el primer cruce que hay en la pelea por el título pero también por jugar en Europa la próxima temporada. «Si echamos la vista atrás, el objetivo primordial era estar entre los cuatro primeros de la Liga y eso supone pasar los cuartos de final. Hay que insistir en eso, en ganar esta eliminatoria ante Teruel como un momento importante también para el club», aseveró.

Durante la fase regular el Grupo Herce ganó los dos partidos por 3-0 a un Pamesa Teruel que finalizó séptimo. El técnico celeste apuntó que ojalá se repitiera esa situación pero ha reiterado que en los play offs la situación es diferente. No escondió que durante la fase regular el rendimiento de su equipo fue «espectacular», y añadía: «El equipo ha demostrado que es el segundo mejor de la fase regular. Durante todo el año ha mostrado un nivel muy bueno y espero un equipo ambicioso. Cuando tenemos que demostrar lo ambiciosos que somos es ahora».

Alberto Toribio indicó que el trabajo técnico, físico y de sistemas ya está realizado y ahora «se trata de hacerlo en el momento que toca y toca ahora». «El nivel de presión es diferente a la Copa pero la presión se trabaja día a día porque el nivel de exigencia en los entrenamientos es máximo», ha añadido.

Sobre el rival, el Pamesa Teruel, Alberto Toribio ha indicado que se trata de un equipo con una plantilla con jugadores con experiencia y capacidad de rendimiento muy alto. «Es un equipo capaz de jugar muy bien en muchos momentos que igual no ha tenido continuidad. Este sábado juega en casa y allí, echando cuentas, me salen más derrotas que victorias. Tiene una afición que aprieta y es un equipo que aprieta en casa», apuntó.

En el pabellón de Los Planos siempre hay buen ambiente y a ese ambiente se unirá la afición del equipo celeste que se desplace hasta Teruel. Al respecto, al técnico de los sorianos ha indicado que, como le pasa a su equipo, cuando sientes el apoyo de la afición «ese capaz de más». «Se trata de partidos que te gusta jugar por el ambiente que hay en la grada y en la pista», ha subrayado para apuntar que tiene a toda su plantilla disponible para afrontar el compromiso.