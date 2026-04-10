Nuevo baile por la salvación para el BM Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria ha viajado este viernes a Pontevedra con la vista puesta en otra final por permanencia en la segunda categoría del balonmano nacional, la que afronta este sábado ante Club Cisne a las 20.00 horas.

El equipo amarillo, a dos puntos de sus principales rivales en esa pugna por la salvación, tiene cada vez menos margen de error toda vez que quedan cinco partidos por delante. A su favor tiene la imagen mostrada en los últimos partidos, una mejoría que no termina de trasladarse al marcador.

Las desconexiones le están pasando factura esta temporada y un ejemplo de ello el partido de en el San Andrés disputado ante el rival de este sábado, un choque que los sorianos llegaron a ganar por siete goles para acabar cediendo por uno. Una historia que quieren evitar a toda costa.

El Club Cisne recibe a los sorianos en la undécima posición de la tabla con 22 puntos. A priori esa cifra podría ser suficiente para sellar la permanencia pero los gallegos tratarán de sumar dos puntos más que ya les evitaría pasar algún apuro en este tramo final de competición. Así está la clasificación en la División de Honor Plata.