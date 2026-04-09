Oriol: "Las cuentas salen y dependemos de nosotros"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del BM Soria, Oriol Castellarnau, ha valorado la situación de su equipo en la División de Honor Plata así como el encuentro de este sábado, a partir de las 20.00 horas, ante Club Cisne en Pontevedra. El técnico de los amarillos ha señalado que le salen las cuentas para logra la permanencia si bien "hay que sumar ya", toda vez que cada vez quedan menos jornadas por delante.

Quedan cinco jornadas para terminar la fase regular y el margen de error cada vez es menor para un equipo soriano que está a dos punto de BM Zaragoza y Base Oviedo, conjuntos que marcan la posición de promoción por no descender y de salvación. "Las cuentas salen y dependemos de nosotros. Tenemos enfrentamientos ante rivales directos y alguno en casa, las cuentas salen pero hay que intentar hacerlo realidad", ha indicado.

El técnico no ha escondido que "no hay más tiempo" y todo pasa por "sumar ya", significando que "sin competir no vamos a lograr resultados", considerando que acercarse a los 22 puntos, que ahora tiene Cisne, son suficientes para lograr la permanencia si bien ha matizado en los tramos finales de competición se dan situaciones "muy locas".

El equipo está compitiendo bien sobre la cancha pero los resultados no terminan de llegar. Al ser cuestionado sobre qué le falta al equipo Oriol Castellarnau indicaba: "Cada partido es un mundo y cada situación ha sido muy diferente. Puede ser a veces una parte de suerte, otras veces individualidades de los rivales que también tienen jugadores muy buenos y te meten un gol, puede ser algún procedimiento táctico que nosotros no hemos tocado la tecla para meter el último gol, puede ser también el arbitraje en las últimas semanas que cuando nos vamos de tres ó cuatro es fácil pitarle en contra al equipo inferior. Son cosas que nos afectan e interfieren para perder de uno en lugar de sacar los dos puntos".

Sobre el rival de este sábado ha señalado que tienen muy en cuenta el partido en el San Andrés, un choque que perdieron pero que llegaron a ir ganando de siete goles perdiendo contraataques y situaciones de gol claras. "De Club Cisne lo que me gusta es su identidad, juegan con gente de casa, con gente de Galicia, con un sistema muy claro que se trabaja mucho desde categorías inferiores. Saben perfectamente a lo que quieren jugar y tienen el gen gallego, que todo es de casa", ha expresado.

El técnico ha reconocido que la recuperación de Marquinhos es una buena noticia para el tramo final de temporada si bien ha indicado que esperará a los últimas sesiones para ver si viaja a Galicia ya que otros compañeros también están entrenando bien. En este sentido, ha apuntado que no se hizo de cruces ante la lesión del brasileño ya que cuando se confeccionó la plantilla ya se hizo pensando en este tipo de contratiempos y que otros jugadores aportaran.

La opinión de Carlos Costoya

Junto al técnico amarillo compareció el lateral izquierdo Carlos Costoya quien señaló que la liga es "supercompetitiva", y que los amarillos han demostrado que puede competir contra cualquiera si bien luego "hay ciertos detalles que definen los partidos", apuntando que es difícil ganar haciendo todo bien durante el 90% de un encuentro. Costoya ha expresado que los puntos necesarios para la salvación se pueden conseguir en cualquier cancha y ha señalado que las derrotas no frustran al equipo añadiendo que "siempre se necesita un poco de presión y frustración para solucionar los problemas".