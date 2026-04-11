Edipo, rey del gol en el C.D. San José

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José logró su décima victoria consecutiva de la temporada, y toda una vuelta sin perder, al imponerse por 5-2 al C.D. Belorado en un encuentro que tuvo en Edipo al protagonista del choque. El ariete soriano lideró en ataque a los de Carlos Carramiñana siendo el autor de cuatro de los cinco tantos locales. Con esta victoria el C.D. San José sigue la estela, a tres puntos del líder Calasanz en esa pugna por el ascenso directo a Tercera.

Además de los mucho que ha en juego, el equipo de Carlos Carrramiñana está en un gran estado de forma y de ahí que el choque ante los burgaleses quedara sentenciado antes del descanso. En apenas ocho minutos, del 25 al 33, Edipo y Manyu abrían la lata para los locales y el choque se deslucía cuando, antes del descanso, reducía su desventaja el Berlorado. No hubo tiempo para acusar el golpe porque antes de ese descanso Edipo había su segundo tanto de la tarde. En la reanudación, volvían a reducir distancias los burgaleses y en una segunda parte entretenida, Edipo se convertí a en el protagonista del choque con otros dos tantos.

El C.D. San José tiene el próximo fin de semana un hueso duro de roer con la visita a la cancha del Turégano, equipo que es cuarto clasificado y, por lo tanto, un rival directo en la lucha por el play off. El conjunto segoviano se midió precisamente hoy al tercer clasificado, Internacional Vista Alegre, equipo con el que empató a un gol.