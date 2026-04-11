El Calasanz remonta y mantiene su renta al frente de la clasificación

Publicado por Área 11 Venta de Baños Creado: Actualizado:

En el campo Amador Alonso se vivió un partido intenso entre el CF Venta de Baños y el CD Calasanz, con victoria visitante por 1-3 tras una gran reacción del conjunto visitante. El encuentro comenzó con fuerza para los locales, que se adelantaron pronto gracias al gol de Hugo Sevillano en el minuto 8, haciendo soñar a su afición con un buen resultado.

Los jugadores del Calasanz celebran el triunfo logrado en Venta de Baños.@ca

Sin embargo, el CD Calasanz no tardó en responder y fue creciendo en el juego con el paso de los minutos. El empate llegó en el 29’ por medio de Héctor Rubio, que devolvió la igualdad al marcador y cambió la dinámica del encuentro. El equipo visitante aprovechó su buen momento y logró la remontada antes del descanso con un tanto de Sergio Gómez en el minuto 37, demostrando eficacia y pegada.

En la segunda mitad, el Calasanz salió decidido a sentenciar el choque y lo consiguió en el 53’ con un penalti transformado por Madrigal, que puso el 1-3 definitivo. A partir de ahí, el partido bajó en ritmo y el conjunto visitante supo controlar la ventaja con solvencia.

El CF Venta de Baños lo intentó con cambios y empuje, pero se encontró con un rival muy ordenado y sólido en defensa. El árbitro Fernando Rabanillo Novoa mostró varias tarjetas amarillas en un duelo disputado, destacando la de Asier Domingo en el 18’, además de las de Molledo, Calzada y Marcos González en el tramo final.

Finalmente, el CD Calasanz se llevó tres puntos importantes tras una remontada seria y bien trabajada, consolidando su buen inicio de temporada.