El Almazán golea en el duelo provincial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán se impuso por 5-0 al C.D. Numancia B en el duelo provincial del Grupo VIII de Tercera División. Un choque que los locales encarrilaron justo antes del descanso para sentenciar en la reanudación. El resultado, que pone de manifiesto la superioridad de los de Pablo Ayuso, complica la situación del filial rojillo en la categoría toda vez que, estando en zona de descenso, los de Fredy Vera tienen cada vez menos margen de error si quieren lograr la permanencia en la categoría.

El encuentro quedó marcado en el minuto 5 cuando el Almazán, tras una combinación en campo rival, se adelantaba en el marcador por medio de Dani Martínez con un disparo desde la frontal que tocó en un defensa y se coló en la portería. Fue una losa para un Numancia B que se juega la permanencia y está en una dinámica irregular. Con el 1-0 los de Pablo Ayuso jugaron a placer, dominando y generando ocasiones. En una de ellas, antes del descanso, Óscar peleaba y ganaba un balón en línea de fondo y cedía a Villanueva, que marcaba a placer.

La puntilla al encuentro llegaba en la reanudación con el tercero de los locales por medio de Hugui. Con el 3-0 se estiró el Numancia y buscó recortar su desventaja. Su mejor ocasión, que no la única ya que un remate de cabeza lamía el palo de Márquez, llegó en un buen disparo lejano de Godson que se estrellaba en la madera.

Con el filial volcado remató la faena el Almazán a la contra. Y en las dos acciones participó Rayner, juvenil de segundo año del Almazán que debutaba con el primer equipo y que ofreció buenas sensaciones en el debut. Participó especialmente en el cuarto gol, tras fajarse del rival rojillo y servir al compañero para que marcar a placer. Participaba igualmente en el quinto y último que anotaba Villanueva.

Los dos equipos sorianos regresan a la competición el próximo fin de semana. De esta forma, el filial rojillo tiene un compromiso importante en la pelea por la permanencia al recibir al Mojados, un rival directo en la lucha por la permanencia. El choque está fijado para el sábado día 18 a las 17.00 horas en la Ciudad Deportiva. Por su parte, la S.D. Almazán jugará el domingo día 19, a las 17.00 horas, en Las Salinas, la cancha del líder el Atlético Tordesillas, equipo que este sábado se impuso por 1-2 en Palencia con goles casi en el descuento y que tiene muy cerca certificar su ascenso a Segunda Federación.