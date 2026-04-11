Fotos: SD Almazán-5 vs Numancia B-0

El equipo adnamantino se lleva el derbi provincial por 5-0MARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Derbi provincial del Grupo VIII de Tercera División entre el Almazán y el filial numantino con victoria por una mano del equipo local. El choque empezó con un claro dominador que a los 5 minutos ya llevaba la delantera en el marcador. Goles de Dani Martínez, Villanueva por partida doble, Hugui y Sussoho.

El Numancia B, entrenado por Fredy Vera se complica y cierra los puestos de descenso, mientras que el Almazán está a un puesto de la zona de ascenso, aunque a una distancia sustancial de puntos para entrar en el playoff, a la próxima semana tendrá un duelo muy complicado ante el líder, el Atlético Tordesillas, que está cercano a sentenciar su ascenso.